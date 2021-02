In 10 Tagen beginnt die Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Höchste Zeit, um die Loipen unter die Lupe zu nehmen. Die AZ hat getestet, was die Athleten erwartet.

13.02.2021 | Stand: 06:48 Uhr

Es sind nur noch 10 Tage bis zum Beginn der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Höchste Zeit, um die WM-Loipen rund um das Langlaufstadion im Ried genauer unter die Lupe zu nehmen. Was erwartet die Athleten, und ist die Strecke wirklich so anspruchsvoll, wie man es beim Weltcup vergangenes Jahr gehört hat? AZ-Reporterin Franziska Müller wollte es genau wissen und schnallte im Ried die Langlauf-Latten unter.