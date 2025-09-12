Jetzt aber hurtig: Diese Berghütten im Allgäu schließen bald

Der (wechselhafte) Bergsommer im Allgäu neigt sich dem Ende zu – und damit auch die Hüttensaison. Aktuell gibt es für Wanderer und Bergsportler noch zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Doch in den kommenden Wochen beenden viele Alpen ihren Sommerbetrieb für dieses Jahr.
Denn während einige Hüttenwirte überlegen, auch über den Herbst zu öffnen, gehen viele der höhergelegenen Berghütten etwa ab Oktober in die Winterpause.
Bergsommer ade: Diese Hütten im Oberallgäu schließen bald
Diese Hütten im Oberallgäu gehen demnächst in die Winterpause:
- Alpe Bärgündle, Bad Hindelang: bis 30. September geöffnet
- Untere Bichler Alpe, Wertach: bis 3. Oktober geöffnet
- Rappenseehütte: bis 5. Oktober geöffnet
- Prinz-Luitpold-Haus, Bad Hindelang: bis 5. Oktober geöffnet
- Kemptner Hütte, Oberstdorf: bis 5. Oktober geöffnet
- Sonthofer Hof, Sonthofen: bis 5. Oktober geöffnet
- Mindelheimer Hütte, Oberstdorf: bis 11. Oktober geöffnet
- Sennalpe Derb, Blaichach: bis 12. Oktober geöffnet
- Alpe Schnitzlertal, Wertach: bis 12. Oktober geöffnet
- Berggasthof Gaisalpe, Oberstdorf/Reichenbach: bis Mitte Oktober geöffnet
- Sölleralpe, Oberstdorf: bis 17. Oktober geöffnet
- Fiderepasshütte, Oberstdorf: bis 19. Oktober geöffnet
- Sennalpe Gerstenbrändle, Gunzesried: bis 26. Oktober geöffnet
- Pfarralpe, Missen-Wilhams: bis 26. Oktober geöffnet
- Jugetalpe, Missen-Wilhams: bis 31. Oktober geöffnet
- Siedelalpe, Missen-Wilhams: bis Ende Oktober geöffnet
- Alpe Oberberg, Gunzesried: bis 1. November geöffnet
Diese Hütten im Ostallgäu beenden bald den Sommerbetrieb
Im Ostallgäu beenden folgende Hütten die Sommer-Saison 2025:
- Kenzenhütte, Halblech: bis 19. Oktober geöffnet
- Hochalphütte, Pfronten: bis 2. November geöffnet
- Ostlerhütte, Pfronten: bis 9. November geöffnet
(Stand: 11.09.2025. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr).
Diese Berghütten im Allgäu verabschieden sich in die Winterpause
Sie kennen weitere Hütten, die demnächst den Sommerbetrieb beenden? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an digitalteam@azv.de.
Wer noch einen Besuch der Allgäuer Hütten im Spätsommer plant: Die genauen Öffnungszeiten der jeweiligen Hütten erfahren Sie hier.
Sie lieben das Allgäu, seine Natur und seine Bergwelt – oder möchten die Region erst noch kennenlernen? Dann ist unser neuer Newsletter „Aktiv im Allgäu“ das Richtige für Sie. Hier kostenlos bestellen.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden