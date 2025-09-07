Icon Menü
Diese exotischen Früchte wachsen im Allgäu

Diese exotischen Früchte wachsen im Allgäu - auch wenn sie nicht heimisch sind

In einem Memminger Garten wachsen seit über 30 Jahren Pfirsiche. Auch andere exotischere Früchte fühlen sich hier wohl. Eine heimische Apfelsorte wird dagegen verschwinden.
Von Marina Kraut
    In Memmingen trägt der Pfirschichbaum von Familie Kary-Daniek zahlreiche Früchte (links). Die Apfelernte ist ebenfalls in vollem Gange, manche Sorten kommen mit den heißer werdenden Sommern allerdings nicht klar. Und für Zitronenbäume braucht man ein gutes Händchen.
    In Memmingen trägt der Pfirschichbaum von Familie Kary-Daniek zahlreiche Früchte (links). Die Apfelernte ist ebenfalls in vollem Gange, manche Sorten kommen mit den heißer werdenden Sommern allerdings nicht klar. Und für Zitronenbäume braucht man ein gutes Händchen. Foto: Bianca Kary-Daniek, Felix Kästle, Bernd Settnik

    Äpfel, Birnen, Zwetschgen - diese Früchte wachsen seit Jahrzehnten in den Allgäuer Gärten. Aber Ananas, Bananen oder Pfirsiche? Nicht alle Sorten fühlen sich in der Region wohl, sagt die Obstbaumberaterin für Schwaben, Karin Wudler. Wegen der steigenden Temperaturen kann sich das aber ändern. Und mittlerweile gibt es sogar erste heimische Früchte, die wegen der klimatischen Veränderungen verschwinden könnten.

