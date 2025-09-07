Diese exotischen Früchte wachsen im Allgäu - auch wenn sie nicht heimisch sind

Äpfel, Birnen, Zwetschgen - diese Früchte wachsen seit Jahrzehnten in den Allgäuer Gärten. Aber Ananas, Bananen oder Pfirsiche? Nicht alle Sorten fühlen sich in der Region wohl, sagt die Obstbaumberaterin für Schwaben, Karin Wudler. Wegen der steigenden Temperaturen kann sich das aber ändern. Und mittlerweile gibt es sogar erste heimische Früchte, die wegen der klimatischen Veränderungen verschwinden könnten.
Obst
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden