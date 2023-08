Wie man sein E-Bike am besten vor Diebstahl sichert - Tipps von Experten

10.000 Euro einfach weg: Wenn jemandem ein E-Bike gestohlen wird, geht es oft um sehr viel Geld. Wie sichere ich mein Fahrrad also am besten vor Diebstahl?

23.08.2023 | Stand: 19:35 Uhr

"E-Bikes boomen", sagt Lutz Bäucker, Pressesprecher für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Kempten-Oberallgäu. "Und das nicht nur bei älteren Leuten." Immer mehr Menschen kaufen sich ein E-Bike - und investieren dabei oft ganz schön viel Geld. Durch ihren hohen Wert sind die Fahrräder allerdings auch sehr begehrtes Diebesgut geworden. Für das Jahr 2022 zählt die Polizei im Allgäu um die 30 Diebstähle von E-Bikes. Die Tendenz in diesem Jahr ist deutlich steigend. Zum aktuellen Zeitpunkt seien es in etwa so viele Diebstähle wie im gesamten vergangenen Jahr, berichtet Pressesprecherin Isabel Schreck. Erst kürzlich hat die Polizei auf der A7 bei Dietmannsried einen Transporter mit gestohlenen E-Bikes und Scootern im Wert von 30.000 Euro angehalten.

Wie sichere ich mein E-Bike ab? Diese Tipps gibt der ADFC

Lassen Sie ihr E-Bike codieren: Beim ADFC oder auch bei der Polizei kann man sein E-Bike codieren lassen. Der Besitzer bekommt dabei eine individuelle Nummer, die als gelbe Markierung auf dem Fahrrad angebracht wird. Damit kann die Polizei oder das Fundamt das gestohlene Fahrrad sofort dem Besitzer zuordnen. "Es hat sich bewiesen, dass die Markierung Diebe abschreckt", sagt Bäucker. Am 21. September können Fahrradfahrer das nächste Mal ihr E-Bike vom ADFC codieren lassen. Der Treffpunkt ist im Alpinzentrum im Aybühlweg in Kempten

Kaufen Sie ein hochwertiges Schloss: Lutz Bäucker rät zu einem Schloss ab 50 Euro, am besten aus Stahl. Wichtig beim Abschließen sei, das Schloss möglichst weit oben und immer an einem festen Gegenstand anzubringen. Das würde es den Dieben erschweren das Schloss zu knacken oder das E-Bike einfach wegzutragen.

Nehmen Sie ihren Akku heraus: Vor allem bei einem längeren Aufenthalt, zum Beispiel im Biergarten, sei das mitunter die "beste Sicherung", sagt Bäucker. Ein E-Bike ohne Akku verliere seinen Wert und sei deswegen nicht so attraktiv für Diebe. Das sei auch bei den meisten E-Bikes möglich.

Installieren Sie einen GPS-Tracker: Einen GPS-Tracker an seinem E-Bike zu montieren, um sein Rad immer verorten zu können, ist eine weitere Möglichkeit. "Man muss sich überlegen, ob man das Geld ausgeben möchte", sagt Bäucker. Generell sei aber jede Investition es wert, die einen Verlust eines 10.000-Euro-Rads verhindern könnte.

Diebstahlversicherung für E-Bikes: Ein Überblick

Ein Diebstahlschutz für ein E-Bike ist nicht verpflichtend, schützt den Besitzer aber gegebenenfalls vor hohen Kosten. Die Versicherungssumme ergibt sich dabei aus dem Kaufpreis des Fahrrads inklusive Zubehör und Gepäck. Laut einem gängigen Vergleichsportal können die Preise einer Diebstahlversicherung für ein neu gekauftes E-Bike von 3 bis 23 Euro im Monat reichen, abhängig vom Kaufpreis. Je nach Radalter wird im Falle eines Diebstahls ein bestimmter Prozentsatz des Kaufpreises erstattet. Meistens lässt sich der Diebstahlschutz mit einer Pannenhilfe und einem Reparaturservice kombinieren. In Bamberg wurden vor kurzem E-Bikes im Wert von 200.000 Euro gestohlen.