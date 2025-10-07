Skandal in Memmingen Verhandlung gegen langjährigen Vorsitzenden des ECDC Memmingen hat begonnen - Angeklagter äußert sich

Er soll mehr als 300.000 Euro veruntreut haben: Nun ist die Verhandlung vor dem Amtsgericht Augsburg gestartet. Auf der Anklagebank zeigt sich der Ex-Funktionär reumütig.