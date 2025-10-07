Verhandlung gegen langjährigen Vorsitzenden des ECDC Memmingen hat begonnen - Angeklagter äußert sich

Die Verhandlung gegen einen ehemaligen Funktionär des ECDC hat begonnen. Dazu sind etliche Besucher ins Amtsgericht nach Augsburg gekommen. Viele Vertreter des Memminger Eishockeyclubs sind darunter.
Skandal in Memmingen
Die Verhandlung gegen einen ehemaligen Funktionär des ECDC hat begonnen. Dazu sind etliche Besucher ins Amtsgericht nach Augsburg gekommen. Viele Vertreter des Memminger Eishockeyclubs sind darunter.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden