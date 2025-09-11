Das sind zehn der schönsten kostenlosen Unternehmungen mit Kindern im Allgäu

Egal, ob mit der Bahn auf den Berg, bei Hitze ins Freiband oder der faszinierende Skywalk Scheidegg, hier noch ein Eis, dort Einkehren auf der Hütte - das kann als Familie schnell ins Geld gehen. Aber Erlebnisse im Allgäu können auch kostenlos sein! Mit diesen zehn Tipps aus unserer Redaktion können Sie mit der ganzen Familie kostenlose Abenteuer im Allgäu erleben.
Tipps aus der Redaktion
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden