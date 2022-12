Kann ein Smart Home beim Energiesparen helfen?

Automatische Jalousien oder eine Heizung, die per App gesteuert wird: Wie groß ist das Potenzial von Smart Homes? Helfen sie beim Energiesparen?

26.12.2022 | Stand: 04:45 Uhr

Bayern will bis 2040 klimaneutral werden. Manche Allgäuer Kommune hat sich sogar noch ehrgeizigere Ziele gesetzt. Um diese zu erreichen und in der Region nachhaltig etwas zu verändern, sind viele Aspekte wichtig. Vom Bau neuer Windräder über den Umgang mit Abfall bis zum Pflanzen von Bäumen. In unserer Serie „Der Klima-Check“ greifen wir jeden Samstag einen Gesichtspunkt auf, informieren über den Stand der Dinge – und zeigen auf, was noch getan werden muss. Der heutige Teil dreht sich um die Frage: Wie sehr können Smart Homes beim Energiesparen helfen?

Eine Soundanlage, die per Sprachbefehl gesteuert wird, ein Auto, das Hindernisse erkennt und von selbst bremst, eine Uhr, die beim Sturz ihres Trägers einen Notruf absetzt: Die moderne Technik macht so einiges möglich. Auch ganze Häuser werden mittlerweile optimiert. Dabei sollen sogenannte Smart Homes nicht nur den Alltag leichter machen, sondern zudem beim Energiesparen helfen. Doch was kann die Technik dabei tatsächlich bewirken? (Lesen Sie: Wie setzt sich der Strompreis zusammen?)

Modernisierung des Eigenheims: "Genau hinschauen"

Das Geld, das komplette Heim mit neuesten Geräten auszustatten, nehmen nur die wenigsten in die Hand, sagt Jürgen Gehrer, Geschäftsführer von Gehrer Elektrotechnik im Oberallgäuer Waltenhofen. Und überhaupt: „Gerade wenn es ums Thema Energiesparen geht, muss man sehr genau hinschauen, welche Modernisierung tatsächliche sinnvoll ist“, sagt Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza).

Einen echten Unterschied machen könnten zum Beispiel „smarte“ Thermostate für die Heizung. Über das Handy kann so gesteuert werden, welcher Heizkörper wann auf welche Stufe gestellt wird. „So ist es auch möglich, von unterwegs die Heizung runterzudrehen, sollte man das vergessen haben, oder die Temperatur zu erhöhen, wenn man demnächst nach Hause kommt“, erläutert Sambale. Für solche Thermostate brauche es kein komplettes Smart Home, sie könnten vergleichsweise unkompliziert nachgerüstet werden – auch in einer Mietwohnung.

„Es empfiehlt sich allerdings, das mit dem Vermieter abzusprechen.“ Funklösungen inklusive Montage gibt es laut Gehrer bereits für etwa 120 Euro pro Raum. „Wer technisch versiert ist, kann seine Heizung aber auch selbst nachrüsten.“ Allerdings gebe es Hersteller wie Sand am Meer. „Man muss sich klarmachen, was man vor hat und das passende Gerät aussuchen.“ Aber: „Die Technik allein reicht nicht, um Energie zu sparen“, sagt Sambale. „Entscheidend ist, sich mit den Geräten zu beschäftigen, sie richtig einzustellen und immer wieder zu überprüfen, ob Anpassungen notwendig sind. Darauf muss man Lust haben.“

Energiekrise: Es gibt Grenzen eines Smart Home

Das gelte auch für Rollläden und Jalousien, die sich je nach Sonneneinstrahlung automatisch ausrichten. Im Winter vermindern Rollläden im Optimalfall die Abgabe von Wärme nach draußen. Im Sommer spenden Jalousien Schatten, so, dass es drinnen auch ohne Klimaanlage angenehm kühl ist. „Solche Systeme kommen schnell an ihre Grenzen“, sagt Sambale. Zum einen koste zu häufiges Hoch- und Runterfahren selbst Energie und manchmal auch Nerven. Zum anderen brauche es passende Einstellungen für jede Jahreszeit.

Was aus seiner Sicht tatsächlich beim Energiesparen hilft, ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wichtig sei dabei, so viel Energie wie möglich im eigenen Haus zu verbrauchen. Auch das mache die Technik möglich. Beispielsweise können Spül- und Waschmaschinen mittlerweile per Handy gestartet werden – eben dann, wenn die Sonne scheint, erläutert Gehrer. Mit den modernsten Geräten sei es sogar denkbar, dass die Maschinen bei passendem Wetter von selbst angehen.

Ein intelligenter Stromzähler übernehme dabei das Management zwischen PV-Anlage, Gebäude und Batteriespeicher. Auch ein angeschlossenes E-Auto kann laut Sambale bereits gezielt geladen werden, wenn die PV-Anlage viel Strom produziert. „Der Strom kostet dann etwa 12 Cent pro Kilowattstunde. Netzstrom liegt derzeit bei 30 bis 40 Cent.“

„Der Trend geht in Richtung Smart Home“

„Der Trend geht in Richtung Smart Home“, sagt Josef Sigel, Ingenieur und stellvertretender Obermeister der Elektroinnung Kempten-Oberallgäu. Allein schon, weil die Hersteller immer modernere Geräte produzieren, die dann dem Kunden angeboten werden – ob er wolle oder nicht. „Mittlerweile wird auch an gewissen Standards gearbeitet, sodass sich verschiedene Systeme untereinander vernetzen können. Früher war es undenkbar, dass die Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander agieren“, sagt Gehrer.

„Technik ist schön und gut, sie muss aber auch richtig angewandt werden“, betont Sigel. Und: „Sie kostet Geld.“ Zudem seien moderne Geräte im Unterhalt oft teurer als herkömmliche Produkte. „Ein elektronischer Lichtschalter ist zum Beispiel nicht so langlebig wie ein mechanischer. Der kann 30 Jahre halten.“ Sigels Rat, wenn es ums Energiesparen geht: „Bevor man deswegen über ein komplettes Smart Home nachdenkt, würde es sich oft eher lohnen, einen Kühlschrank mit einer besseren Energieklasse anzuschaffen.“

