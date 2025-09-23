Allgäuer Betriebe suchen gezielt nach Rentnern – Wie viele Senioren arbeiten in der Region?

„Elektriker (m/w/d) in Rente und dir ist Laaaangweilig – Teil dir Deine Zeit selber ein und komm ins Team“: Mit Anzeigen wie dieser versucht Robert Reichart vom gleichnamigen Elektrikerbetrieb in Kempten, über das Internet Mitarbeiter zu finden. „Wir Elektriker haben genug Arbeit“, sagt Reichart. Aber wie in vielen Branchen mangelt es an Fachkräften. Für kurze Zeit schien die gezielte Werbung von Reichart zu fruchten: „Wir hatten einen Rentner, einen Ingenieur, eingestellt, der vorgeschriebene Checks für elektrische Anlagen und Geräte gemacht hat. Aber er wollte mehr arbeiten, als wir ihm in diesem Bereich bieten konnten“, sagt Reichart. Deshalb wurde das Arbeitsverhältnis „leider wieder aufgelöst“.
Rentner, die noch arbeiten wollen
