Zahl der Gewalttaten in Allgäuer Flüchtlingsunterkünften ist gestiegen

Es ist einer der heftigsten Fälle, die in einer Allgäuer Flüchtlingsunterkunft bisher geschahen: Wegen eines Wohnzimmerlichts eskalierte im April die Situation in einem Oberallgäuer Heim. Ein Bewohner hatte das Licht eingeschaltet, einen anderen machte das derart wütend, dass sich die beiden stritten. Dann zückte einer ein Messer und stach zu. Solch schwere Taten sind zwar die Ausnahme, dennoch muss die Polizei immer wieder zu Gewaltdelikten in solchen Unterkünften ausrücken. Im vergangenen Jahr waren es laut Polizei allgäuweit 276 Einsätze.

