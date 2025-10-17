Mit so vielen Zielen wie nie zuvor: Flughafen Memmingen startet in Rekord-Winter

Am Sonntag, 26. Oktober, startet der Flughafen Memmingen in die Wintersaison. Auch dieses Mal erwartet die Reisenden ein breit gefächertes Angebot. Neben traditionellen Zielen gibt es im Winterflugplan auch viele Neuheiten.

Winterflugplan 2025/26 am Flughafen Memmingen: Diese Ziele sind neu

Brasov ist das neueste Reiseziel in Rumänien, das der Flughafen Memmingen im Angebot hat. Laut einer Mitteilung des Flughafens soll die Airline Wizz Air ab dem 26. Oktober die ehemalige Kronstadt zweimal die Woche anfliegen. Brasov ist das achte Ziel in Rumänien, das von Memmingen aus erreichbar ist. Wizz Air steuert auch mehrmals die Woche die rumänische Hauptstadt Bukarest an, genau wie neuerdings Ryanair. Die irische Fluglinie steuert die osteuropäische Hauptstadt ab dem 30. Oktober an.

Ein weiteres neues Flugziel ist Jerewan, die Hauptstadt Armeniens. Wie der Flughafen Memmingen mitteilt, wird Wizz Air ab dem 28. Oktober jeden Dienstag und Samstag die Stadt ansteuern. Tel Aviv dagegen wird wegen der politischen Lage in Nahost zunächst nicht mehr angeflogen. Weiter im Programm ist jedoch die jordanische Hauptstadt Amman.

Hier finden Sie Informationen über den kompletten Winterflugplan 2025/26 vom Flughafen Memmingen.

Flughafen Memmingen: Vom winterlichen Allgäu in den sonnigen Süden

Im Winter landen und starten am Allgäu Airport die unterschiedlichsten Passagiere mit den unterschiedlichsten Interessen. Während es Wintersport-Fans aus aller Welt zu den Allgäuer Skipisten zieht, wollen andere dem kalten Wetter nur entfliehen. Für die Sonnenhungrigen hat der Flughafen Memmingen mehrere Angebote.

Vom Allgäu geht es nonstop unter anderem nach Gran Canaria, Teneriffa, Palermo auf Sizilien, Paphos auf Zypern sowie nach Alicante und Malaga. Diesen Winter können Sie auch bequem nach Kalabrien reisen. „Unser Winterangebot ist ein rundes Paket, das kaum Wünsche offenlässt“, erklärt Airport-Prokurist Marcel Schütz in der Pressemitteilung des Flughafens Memmingen.

Weniger Flüge am Allgäu Airport im November und Januar: Das ist der Grund

In seiner Mitteilung weist der Flughafen Memmingen noch darauf hin, dass es in den Monaten November und Januar weniger Flüge geben wird. Vor allem Flüge mit Ryanair seien davon betroffen. Der Flughafen erklärt die Entscheidung damit, dass November und Januar „nachfrageschwache“ Monate seien.

Dafür werden Wizz Air und Ryanair über die Weihnachtsfeiertage zahlreiche zusätzliche Flüge anbieten, um die gesteigerte Nachfrage in der Weihnachtszeit zu decken.

Zahlen, Daten und Informationen: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber : Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de