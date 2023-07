Künstlicher Bergsee mit 40 Millionen Liter Wasser soll Besucher an Hahnenkamm locken

Ein Jahr nach Baustart ist am Hahnenkamm bei Reutte die Fertigstellung des Speicherteich-Projekts gefeiert worden. Wie der See im Sommer Gäste anlocken soll.

23.07.2023 | Stand: 16:33 Uhr

Im Winter ein großes Speicherbecken für Schneekanonen, im Sommer ein Bergsee als Attraktion für Wanderer: Vor kurzem ist am Hahnenkamm bei Reutte die Fertigstellung eines 6,3 Millionen Euro schweren Bauvorhabens gefeiert worden. Entstanden sind ein Schneiteich mit 40.000 Kubikmetern Fassungsvermögen, der im Sommer als künstlicher Bergsee umwandert werden kann. Neu ist auch ein Alpenlumengarten mit 145 Arten.

Skibetrieb am Hahnenkamm heuer dank neuem Beschneiungskonzept von Dezember bis April möglich

Rückblick: Vor fast genau einem Jahr hatten die Bauarbeiten zu dem Großprojekt auf fast 1700 Metern Seehöhe begonnen. "Das Ziel war, am 17. Dezember mit der Skisaison starten zu können und das haben wir erreicht", sagt Eberhard Jehle, der kaufmännische Leiter der Bergwelt Hahnenkamm. Der Bau des Speicherteichs dient in erster Linie der Kunstschnee-Produktion. Hier war es früher am Hahnenkamm häufig zu Kompilkationen gekommen. "Mit einem durchgehenden Skibetrieb von Dezember bis 2. April hat sich diese Investion jetzt bereits im ersten Winter als richtig erwiesen", sagt Jehle.

Möglich ist das Projekt nur geworden dank des Einstiegs des Tiroler Seilbahnen-Magnaten Toni Pletzer (Hopfgarten) vor drei Jahren. Der Unternehmer aus der Nähe von Kitzbühel übernahm gemeinsam mit dem Füssener Fritz Schweiger und der Oberstdorfer Familie Schratt die Mehrheit an den Reuttener Seilbahnen. Dabei kündigte er einen Modernisierungsprozess an und befriedete Konflikte mit Grundeigentümern und Gemeinde, die vor Jahren sogar dazu geführt hatten, dass die Bahn komplett stillstand.

Neuer künstlicher Bergsee am Hahnenkamm in Reutte See mit 40.000 Kubikmeter Fassungsvermögen dient im Winter als Speicherteich für Schnekanonen und im Sommer als Attraktion für Wanderer. Bild: Benedikt Siegert

Bergwelt Hahnenkamm: Neuer Bergsee, neuer Alpenblumengarten und neues Wanderwegkonzept

Neu in der Bergwelt Hahnenkamm ist auch ein Alpenblumengarten unter wissenschaftlicher Begleitung der Uni Innsbruck. So etwas ähnliches hatte es bis 2006 schon einmal am Hahnenkamm gegeben. Dann aber war der damalige Garten aufgelassen worden. Jetzt sind wieder 145 verschiedene Alpenpflanzen am Hahnenkamm heimisch. Allen voran der Spielhahn, der dem Hahnenkamm bei Reutte seinen Namen gab. Bergsee, Alpenblumengarten und ein neues Wanderwegkonzept (4-Täler-Blick) sollen den Bergbahnen nun auch im Sommer neuen Besucherauftrieb geben.

Weiter gefeilt wird derweil an Plänen zur Umgestaltung der ehemaligen Bergstation in ein Hotel.