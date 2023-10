Maschinenbauer Bihler feiert Jubiläum: Seit 70 Jahren wichtiger Taktgeber in der Region

Die Ostallgäuer Firma Bihler gilt als einer der Branchenführer. Bei einer Gala wird klar, wie aus einer Hinterhofwerkstatt ein Hightech-Unternehmen wurde.

19.10.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Alles im Takt. Unter diesen Slogan hat der Maschinenhersteller Bihler aus Halblech im Ostallgäu sein 70-jähriges Bestehen gestellt. Denn hohe Taktraten sind eines der großen Qualitätsmerkmale der Stanzbiege-Automaten, die die Firma herstellt. Passend zum Takt dieser High-Tech-Maschinen ist ein Song komponiert worden, der erstmals aufgeführt wurde, als Bihler jetzt in Füssen bei einer großen Gala Geburtstag feierte.

Otto Bihler legte den Grundstein für erfolgreiche Firmengeschichte

Den Auftakt hatte einst der 1995 verstorbene Otto Bihler gemacht. „Er hatte eine Vision, die er verfolgt hat und war der Taktgeber“, sagt sein Sohn und heutiger Firmenchef Mathias Bihler. Aus einer Hinterhofwerkstatt heraus entwickelte er Bihler zu einem Marktführer in der Maschinenbau-Branche. „Wichtig war uns dabei, immer im Gleichtakt mit unseren Kunden zu sein“, sagt Bihler. Seit der Gründung hat das Unternehmen 12.000 verschiedene Fertigungslösungen entwickelt. Unter anderem für die Automobilindustrie. Heute zählt Bihler 1100 Mitarbeiter, hat im Allgäu zwei Standorte in Halblech und Füssen.

Bihler wird 70: Von Halblech aus in die Welt

Vor wenigen Jahren erst wurde Bihler als eines der innovativsten deutschen mittelständischen Unternehmen ausgezeichnet. Der Anspruch der Firma ist es, Vorreiter zu sein. „Wenn wir nur folgen würden, würde sich unsere Sicht ja nie verändern“, sagt Bihler. So kann das Unternehmen heute Maschinen virtuell über einen digitalen Zwilling in Betrieb nehmen. Außerdem ist Bihler gut im Geschäft in Sachen E-Mobilität.

Bei allen Herausforderungen habe die Firma stets Taktgefühl bewiesen: Dies hob Halblechs Bürgermeister Johann Gschwill hervor. Bihler habe sich sehr um die Ausbildung junger Menschen verdient gemacht (bislang absolvierten dort 1500 Auszubildende eine Lehre). Außerdem fördere er Vereine und soziale Projekte großzügig. Dafür wurde Mathias Bihler die Ehrenbürgerwürde verliehen.