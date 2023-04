Da staunt der Komponist: Premiere in Eisenberg gleich nach Notenübergabe

Bei der Feier seines 80. Geburtstag überrascht die Musikkapelle Eisenberg Albert Guggemos mit seinem eigenen Marsch „Allgäu-Juwelen“. Weitere Überraschung folgen.

27.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Eine Überraschung hat der Eisenberger Heimatpoet und Musikant Albert Guggemos erlebt, als er anlässlich seines 80. Geburtstag seinen neuen Marsch „Allgäu-Juwelen“ der Musikkapelle übergab: Die Uraufführung folgte umgehend. Offenbar hatten Arrangeur Franz Watz und der Vorsitzende der Kapelle Maximilian Schabel Kontakt aufgenommen, so dass die Musiker vorzeitig die Partitur mit 37 Einzelstimmen und Singstimme erhielten.

Viele schöne gemeinsame Stunden

Nachdem die Kapelle bei Guggemos’ Geburtstagsfeier den Marsch „Gruß ans Allgäu“ auf der Bärenterrasse gespielt hatte, übergab er die Noten an Vorsitzenden Schabel und schwärmte von den vielen schönen Stunden, die er und seine Gesangspartnerin Liesie mit der Kapelle erleben durfte. Als daraufhin sein neuer Marsch erklang, kam der Jubilar aus dem Staunen nicht mehr heraus. Guggemos wurde die Verdienstmedaille in Bronze des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds angeheftet und eine Ehrenurkunde überreicht. Für die Musikkapelle Eisenberg war Guggemos seit Anfang der 1970er Jahre fünf Jahrzehnte lang bei allen Dorf- und Bergfesten sowie den Viehscheiden als Ansager dabei. Mehr als 25 Jahre lang war er mit seiner Frau Lisie als Gesangs- und Jodlerduo in die Kapelle integriert. In den 1980er und 90er Jahren hat die Musikkapelle immer wieder Konzertreisen in ganz Deutschland unternommen und in Zelten für Stimmung gesorgt. Und immer war der Humorist Albert am Mikrofon, zum Gesang mit seiner Lisie. 2018 schrieb Guggemos den Marsch „Gruß ans Allgäu“ mit Text und ließ ihn von Franz Watz aus dem Schwarzwald arrangieren. Seither wird er in Eisenberg und auch von Kapellen der Umgebung gespielt und gesungen.

Ein Gedicht auf den Dichter

Weitere Überraschungen folgten, als Kirchenchorleiter Franz Abt die Lebensgeschichte des Sängers und Unterhalters in gereimter Form vortrug. 58 Jahre lang hatte Guggemos seine Stimme zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen als Tenor, Solist und Schola-Sänger erklingen lassen. Unter den drei Liedern, die der Chor anstimmten, war mit „S’ Ostallgäu, wo mir dohoim“, ebenfalls eine Komposition des Jubilars. Neben den beiden Schwestern und seiner Familie mit Schwiegersöhnen und den zwei Enkeln hatte Guggemos alle Nichten und Neffen mit Partnern zur Feier eingeladen.