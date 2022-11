Die Gemeinde hat die Chance, das Grundstück zu kaufen. Dort soll Wohnraum für alle Generationen geschaffen werden. Die Bürger werden in die Planung einbezogen.

07.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Gemeinde Eisenberg geht demnächst in Verkaufsverhandlungen mit dem Bistum Augsburg und der Kirchenverwaltung. Dabei geht es um den Pfarrhof neben der St.-Moritz-Kirche in Zell und das angrenzende Grundstück. Eine einmalige Gelegenheit für die Kommune, eine Fläche von etwa 1930 Quadratmetern mitten im Ortskern zu erwerben und ein arbeitsintensives Mammutprojekt an Land zu ziehen.

