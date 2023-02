Die Aushängeschilder des Mehrgenerationenhauses: Mitanand in Roßhaupten feiert seine Ehrenamtlichen

Die Leiterin des „Mitanand“ in Roßhaupten ehrt ihre ehrenamtlichen Helfer für ihren Einsatz und spricht über die vielen Aktivitäten der Einrichtung.

05.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Auf Euch kann man sich verlassen. Ihr verkörpert aufs Beste Sinn und Zweck unseres Miteinanders. Alles, was ihr im Hause und außerhalb des Hauses bei den Menschen leistet, repräsentiert das Mehrgenerationenhaus, ihr seid unsere Aushängeschilder“, mit diesen Worten bedankte sich Anette Schweiger, Leiterin des Mehrgenerationenhauses (MGH) „Mitanand“ in Roßhaupten, bei ihren Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen bei einer kleinen Feierstunde.

Sie erinnerte an die vielfältigen Aufgaben, die mit Hilfe der Ehrenamtlichen bewältigt wurden. Da sind die Alltagsbegleiterinnen und Demenzhelfer, sie helfen in einer Gruppe und zu Hause bei den Menschen. Die Fahrdiensthelfer fahren mit ihren Senioren und Seniorinnen zur Hautärztin, zum Augenarzt, Urologen und zur Zahnärztin, holen wochentags das Mittagessen von der Sozialstation in Füssen und von Stoagars Wette in Roßhaupten und bringen es zum gemeinsamen Mittagstisch oder liefern es nach Hause.

Unkomplizierte Einkaufshilfe in Roßhaupten gegründet

Unter dem Stichwort „Roßhaupten hilft“ gründeten junge Menschen eine unkomplizierte Einkaufshilfe während Corona. Auch beim Strobelhaus ging es weiter. Der Architektenwettbewerb war abgeschlossen.

Die erste Pflegekonferenz im Landratsamt mit allen Akteuren der stationären und ambulanten Pflege sowie Nachbarschaftshilfen und Helferkreise stellte fest, dass es überall zu wenig Pflegeplätze, Pflege- und Betreuungskräfte und ehrenamtliche Helfer gibt. Einen Kurzzeitpflegeplatz zu bekommen, um Angehörige zu entlasten ist fast unmöglich.

Die Tagesmütter und Helfer in der Zwergengruppe ermöglichen den Kleinsten unbeschwertes Spielen, und bei der Sommerakademie gab es spannende Ausflüge, bei denen in der freien Natur viel gelernt wird. Gymnastik, Gehirnjogging, Stoßbudeln und gemeinsames Vorbereiten von Festen im Fasching, zum Drachenfest, an Nikolaus und Weihnachten runden das umfangreiche Programm ab. Vorträge über Demenzhilfe, Sturzprävention und der erste Klimavortrag standen ebenfalls an.

Roßhauptens Bürgermeister überbringt großen Dank der Gemeinde

Bürgermeister Thomas Pihusch überbrachte die Grüße der Gemeinde und richtete ein „großes Dankeschön“ an alle Ehrenamtlichen und das Organisationsteam. „Es sind oft schwierige Aufgaben, die zu meistern sind, aber die Schwerpunkte sind die Gemeinschaft und das Mitanand.“

Anette Schweiger dankte dann den Ehrenamtlichen Sandra Dicomy, Stefi Eberle und Anne Schwarzenbach für zehn Jahre Mittagsbetreuung. Antonie Nusser ist fünf Jahre bei der Mittagsbetreuung und die Fahrer Theo Albrecht, Werner Böck, Reinhard Kleinhenz, Ludwig Just, Paul-Gerhard Kolk und Peter Walk bringen seit fünf Jahren täglich das Mittagessen.