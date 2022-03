Win-Win-Situation: Können Hotels zukünftig vom erzeugten Strom der Landwirte profitieren?

Der Energiearbeitskreis macht Vorschläge, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Ein klimaneutrales Konzept soll es außerdem im Füssener Weidach geben.

24.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Landwirtschaft und Tourismus könnten in Füssen voneinander profitieren, gar einen Klimaverbund gründen. So jedenfalls stellt es sich der Energiearbeitskreis Seeg vor, dessen Leiter Diplom-Ingenieur Ulrich Schaaf auch dem Füssener Beirat für Klima, Umwelt, Natur und Energie angehört. „Die Landwirte unterstützen den Tourismus, in dem sie zum Beispiel die Landschaft pflegen“, erklärt Schaaf die Pläne bei einer Sitzung des Energiearbeitskreises. Die Hoteliers könnten im Gegenzug Strom kaufen, der von Photovoltaikanlagen auf den Dächern landwirtschaftlicher Betriebe produziert wird. „Das hilft den Landwirten und es hilft, alte PV-Anlagen zu erhalten beziehungsweise neue zu bauen“, sagt Schaaf.

Energeiearbeitskreis Seeg: Noch fehle es an Systemen, die anzeigen, wie viel Strom es gibt

Noch seien in dieser Sache dicke Bretter zu bohren, räumt der Ingenieur ein. Es brauche zum Beispiel Systeme, die bei den Landwirten koordinieren, wie viel Strom es gibt, wie viel der Bauer selbst braucht und wie viel er abgeben kann. Ebenfalls braucht es in den Hotels Plattformen, die den Stromeinkauf organisieren. Dazu komme die Frage, ob die Energieversorger das mitmachen.

Aber es gehe langsam vorwärts, ist Schaaf überzeugt. Die Energieversorger wüssten zum Beispiel, dass sie künftig andere Geschäftsmodelle bräuchten. „Da finden zur Zeit viele Umwälzungen statt“, sagt er. Manche Energieversorger ließen sich zum Beispiel Beratungen bezahlen oder investierten selbst in erneuerbare Energien. In Aussicht stehe auch ein Pilotprojekt der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus mit den Brüdern Eggensberger in Hopfen, von denen einer eine Landwirtschaft, der andere das gleichnamige Bio-Hotel betreibt.

Baugebiet Füssen Weidach Nordost klimaneutral aufstellen

Vorgestellt hat der Energiearbeitskreis bei seiner Sitzung außerdem das Quartierkonzept, das für das neue Baugebiet im Füssener Weidach erarbeitet wird. Der Füssener Energiebeirat beschäftigt sich seit dem Frühjahr 2020 in einer Arbeitsgruppe rund um Schaaf mit der Vorbereitung von Energiekonzepten für Quartiere und Neubaugebiete. Mit dem Quartierkonzept für das Baugebiet Weidach Nordost II befasst sich der Beirat seit dem 8. November 2021.

Ziel eines solchen Konzepts ist es laut Schaaf, ein Quartier klimaneutral zu machen. Eine Rolle spielt dabei zum Beispiel die Heizung. Angedacht ist, dass sich nicht mehr jeder Hausbesitzer selbst darum kümmert, sondern es ein Gemeinschaftsprojekt gibt. „Dadurch kann man in eine größere Anlage investieren“, sagt Schaaf. Der Aufwand sei zwar am Anfang oft höher, weil viele zustimmen müssen. Dann aber kann ein System angeschafft werden, das nach und nach verbessert werden kann. „Man kann mit der heutigen Technik beginnen und später nacharbeiten, bis man das Quartier klimaneutral hat“, sagt Schaaf.

In die Häuser gelangen könnte die Wärme im Weidach über ein Nahwärmenetz. Angedacht ist ein sogenanntes kaltes Nahwärmenetz. Dabei wird eine Energiequelle mit mittleren Temperaturen zwischen zehn und 20 Grad angezapft, was laut Schaaf ausreicht, um jedes Haus über eine Wärmepumpe zu beheizen.

Wärmepumpen mit Strom aus PV-Anlagen betreiben

Idealerweise werden diese Wärmepumpen mit Strom aus PV-Anlagen betrieben. Jetzt müsse man nur noch schauen, dass man auch den Strom in den Griff bekomme. Denn: „Zu einem Quartierkonzept gehören Strom und Wärme“, sagt Schaaf. Für die Zukunft empfiehlt der Energiebeirat dem Füssener Stadtrat, bei der Bauplanung immer von vorn herein zu überlegen, wie ein Gebiet klimaneutral gemacht werden kann.