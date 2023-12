EV Füssen feiert erstes Sechs-Punkte-Wochende der Saison in der Eishockey-Oberliga

Nach dem 3:0-Sieg gegen den EC Peiting ist der EV Füssen in der Eishockey-Oberliga weiter im Aufwind. Der Coach sagt: "Ich liebe diesen Marco Deubler."

03.12.2023 | Stand: 20:26 Uhr

Der EV Füssen hat sein erstes Sechs-Punkte-Woche der laufenden Saison in der Eishockey-Oberliga gefeiert. Im Nachbarschaftsduell mit dem EC Peiting siegte das Team vom Juhani Matikainen 3:0. Der finnische Trainer sprach von den beiden besten Saisonleistungen seines Teams. „Da geht noch einiges heuer“, sagte der 32-Jährige mit Blick darauf, dass sein Team erstmals seit langem nahezu komplett antreten konnte. Dabei war der EVF fahrig ins Derby gestartet. Immer wieder sorgten Ungenauigkeiten im Spielaufbau für gefährliche Szenen vor Benedikt Hötzinger. Auch die robuste Spielweise der Gäste, die bisweilen am Rande dessen agierten, was das Regelbuch erlaubt, macht den Füssenern das Leben schwer. „Gedanklich waren wir da noch auf dem Schneetraktor“, sagte Füssens Trainer.

Eishockey-Oberliga: EV Füssen feiert 3:0-Derbysieg gegen EC Peiting

Erst nach einer ersten Hinausstellung gegen Peiting fand der EVF besser ins Spiel. Straub und Neudecker scheiterten aussichtsreich. Noch blieb es also beim torlosen Remis. Das sollte auch bis weit in den zweiten Abschnitt hinein so bleiben. In der 32. Minute war aus Füssener Sicht der Bann dann aber gebrochen. Marco Deubler nutzte eine kapitalen Schnitzer in der Peitinger Abwehr, lief allein auf Torhüter Andreas Magg zu und versenkte die Scheibe mit der Rückhand ins linke obere Toreck. Den Füssenern war die Erleichterung spürbar anzumerken. Schließlich war die Chancenverwertung bisher eines der großen Mankos in dieser Spielzeit. „Ich liebe diesen Mann, er ist unser Leader“, sagte Füssens Coach über seinen 1:0-Schützen. In weiterer Folge blieb der EVF am Drücker.

Marco Deubler erzielte per Rückhand das 1:0 Bild: Benedikt Siegert

Doppelschlag bringt EV Füssen gegen Peiting auf die Siegerstraße

Logische Folge: Knapp vier Minuten später klingelte es erneut im Peitinger Kasten: Tobias Baader hatte mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie getroffen. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in den letzten Abschnitt. Denn der EVF hatte eine vierminütige Überzahl wieder mal nicht nutzen können. Ein Umstand, mit dem der Trainer haderte. Denn so musste der EVF bis in die Schlussminuten um seinen Sieg bangen. Zumal die beiden Hauptschiedsrichter Thomas Haas und Zeljko Rajic anschließend nur noch den Gästen Überzahlmöglichkeiten verschafften. Sehr zum Unmut der 833 Zuschauer. Doch dem ECP sollte einfach kein Treffer mehr gelingen. „Es wird dann von Minute zu Minute immer schwerer, wenn beim gegnerischen Goalie die Null steht“, sagte Ty Morris.

Tobias Baader gelangt mit einem verdeckten Schuss das 2:0. Bild: Benedikt Siegert

Eetu-Ville Arkiomaa verzichtet auf Treffer

Den Schlusspunkt einer engen Partie setzte der bereits erwähnte Marco Deubler. Er traf ins verwaiste Peitiger Tor zum 3:0. Erwähnenswert: Eetu-Ville Arkiomaa hatte eigens auf einen Treffer verzichtet und dem Machtwinner das 3:0 aufgelegt. Neben dem ersten Sechs-Punkte-Wochenende markierte der Sonntag eine weitere Premiere aus Füssener Sicht: Benedikt Hötzinger blieb heuer erstmals ohne Gegentor und wurde dafür zum Spieler des Spiel gekürt.