Zwei Fahrradfahrer bei Unfall in Füssen verletzt

In Füssen stoßen zwei Radfahrer zusammen. Beide werden verletzt. Die Polizei ermittelt.

30.10.2023 | Stand: 13:36 Uhr

In Füssen sind am Sonntagnachmittag zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Beide wurden bei dem Unfall verletzt, teilt die Polizei mit. Demnach fuhr eine 45-Jährige mit ihrem E-Bike auf dem Radweg von den Lechfällen in Richtung Ziegelwies. In einer Rechtskurve geriet sie zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Radfahrer zusammen.

Unfall in Füssen: Ermittlungen gegen Radfahrerin

Bei dem Zusammenstoß wurden beide verletzt. Nach Angaben der Polizei trugen sie keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei Füssen ermittelt nun gegen die Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

