Hund und Mann brechen durch das Eis: Dramatische Rettungsaktion am Alatsee

Ein Hund bricht durch das Eis im Alatsee, der Besitzer will ihn retten - und bricht auch ein. Nur durch Einsatz der Helfer kann einer lebend geborgen werden.

20.03.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Am Alatsee bei Füssen ist es am Samstag zu einer dramatischen Rettungsaktion gekommen. Der Hund einer Familie aus dem Großraum München riss sich los und rannte auf den noch teilweise zugefrorenen Alatsee, berichtet die Polizei.

Als der Hund einbrach und nicht mehr selbstständig aus dem Wasser kam, versuchte der 46-jährige Hundebesitzer, den Hund zu retten. Dabei brach er allerdings selbst etwa 30 Meter vom Ufer entfernt in das Eis ein. Die vielen Fußgänger am Ufer konnten den Verunglückten trotz vieler Versuche nicht erreichen. Als die Polizei kam, wagte sich ein 43-jähriger Unfallchirurg aus Augsburg nur in Unterwäsche und mit einem Klettergurt, gesichert durch einen Alpinbeamten der Polizei, auf das Eis. Kurz bevor den 46-jährigen Hundebesitzer die Kräfte verließen, zog der Chirurg ihn auf die tragende Eisfläche und brachte ihn an das Ufer. (Mehr Informationen zum Alatsee finden Sie hier.)

Polizei und Passanten versorgten den 46-Jährigen am Alatsee

Dort wurde der extrem stark unterkühlte Mann von Polizeikräften und Passanten erstversorgt. Die nach und nach eintreffenden Rettungskräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Wasserwacht übernahmen die weitere Versorgung des Unterkühlten.

Da die Einsatzstelle in einem nicht befahrbaren Bereich des Ufers lag und auch der eingesetzte Hubschrauber nicht nah genug an die Einsatzstelle kam, musste der Mann von der Bergwacht zu Fuß mit einer Trage abtransportiert werden.

Einsatzkräfte können den Hund am Alatsee nur tot bergen

Zeitgleich versuchte die Feuerwehr Füssen, den Hund mittels eines Bootes zu retten. Kurz bevor sie diesen erreichen konnten, verließen den Hund allerdings die Kräfte und er ging unter. Die Feuerwehrkräfte schafften es zwar noch, sich durch das Eis zu schlagen, konnten den Hund aber nur noch tot bergen.

Der eingebrochene Mann erlitt eine schwere Unterkühlung. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Der Unfallchirurg erlitt bei der Rettungsaktion Schürfwunden am Bauch und den Extremitäten.

