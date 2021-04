Im Kameramuseum in Steingaden gibt es Filmprojektoren mit Ofenrohr und Bond-Kameras

Hermann Dürr zeigt in seinem Kameramuseum in Steingaden an die 1200 Modelle von Foto- und Filmkameras aus verschiedensten Jahren. Die älteste stammt aus 1890. Eines seiner Prunkstücke kommt aus der Luft- und Raumfahrt

Seine Leidenschaft fürs Fotografieren hat Hermann Dürr schon in der Schulzeit entdeckt. Mittlerweile besitzt der Steingadener an die 1200 Foto- und Filmkameras, die er in einem Museum auch der Öffentlichkeit zugänglich macht. Seit einiger Zeit präsentiert er dort neben den bisherigen Modellen ein ganz besonderes Exemplar – eine riesige Luftbild-Reihenmesskamera, die er vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen bekommen hat.

Eingefädelt hatte das ein Mitarbeiter des DLR, nachdem er in einem Presseartikel von Dürrs Kameramuseum gelesen hatte. „Er sagte mir, dass die Kamera seit 1996 in einem Container herumliege und dazu viel zu schade sei, und dass ich sie abholen könnte“, erinnert sich Dürr. Der Steingadener war begeistert und nahm das Angebot sofort an. Immerhin habe diese Art Kamera früher mehrere hunderttausend Deutsche Mark gekostet.

Erfassung von Waldschäden in den 1980er Jahren

Der Kameratyp wurde ab den 1970er bis in die 1990er Jahre hinein in verschiedene Flugzeugtypen eingebaut und unter anderem zu Forschungszwecken und zum Erstellen topografischer Karten benutzt. Einen Großeinsatz hatte sie zum Beispiel in den 1980er Jahren bei der Erfassung von Waldschäden. Auch bei einer Mission des Space-Shuttles Columbia war sie dabei.

Die Luftbildkamera ist eines der Prunkstücke in Dürrs Sammlung. Begonnen aber hat alles 1998. Seit dem schaut er sich in Inseraten, auf Flohmärkten, im Freundeskreis, auf Fotobörsen und mittlerweile auch bei Internet-Verkaufsplattformen nach Kameras um. Eines seiner ersten Stücke, einen goldfarbenen Leica-Fotoapparat entdeckte er auf einem Flohmarkt. Allerdings handelte es sich dabei nicht um ein Original des deutschen Herstellers, sondern einen Nachbau aus Russland.

Mittlerweile hat Dürr eine ganze Vitrine voller Leica-Kameras. Daneben zeigt er Modelle vieler anderer Hersteller, wie Zeiss, Agfa, Rolei, Voigtländer, Lindhoff, Praktika und Exakta. Überwiegend sammelt er Fotoapparate deutscher Hersteller. „Es gab in Deutschland mal über 380 Kameraproduzenten“, sagt er. Die Hochburgen des deutschen Kamerabaus hätten bis zur Gründung der DDR mit Leipzig, Dresden und Görlitz im Osten gelegen. Aber auch im Allgäu seien Fotoapparate gefertigt worden. „In Pfronten zum Beispiel Holly-Box und Feca-Flex in Kempten“, berichtet Dürr. Letztere fehle ihm noch in seiner Sammlung. Diese Modelle seien extrem rar. Was die deutschen Kameramarken angeht, gebe es einzelne zwar noch, produziert aber werde heute überwiegend im asiatischen Raum.

Älteste Kamera stammt aus dem Jahr 1890

Die älteste Kamera in Dürrs Sammlung stammt etwa aus dem Jahr 1890. Fotografie an sich gibt es laut dem Steingadener seit 1839. Zu den Modellen der Anfangszeit gehört daher auch ein Vorläufer des Dia-Projektors, eine sogenannte Laterna Magica. Damit konnten Filmstreifen abgespielt werden. Der Apparat sieht ein wenig aus wie ein kleiner Ofen. Er hat oben ein Rohr zum Rauchabzug, da er mit einer Petroleumlampe betrieben wurde.

Auch das erste Zoom-Objektiv der Welt von Voigtländer zeigt Dürr in seinem Museum. In einer anderen Vitrine stehen sogenannte Kastenkameras, wie sie etwa ab den 1950er Jahren langsam für jeden erschwinglich waren. Zuvor war Fotografie etwas, das sich nicht jeder leisten konnte. Stereokameras für 3D-Bilder gab es laut Dürr schon seit 1880. Irgendwann aber sank die Nachfrage danach, und sie verschwanden wieder. Kleinstbildkameras, wie er sie in seinem Museum zeigt, wurden früher unter anderem zu Spionagezwecken eingesetzt. Modelle von Monox zum Beispiel hatten auch Auftritte in James Bond-Filmen.

Etwa 99 Prozent seiner Ausstellungsstücke seien noch funktionsfähig, sagt Dürr. Man müsse sie nur ab und zu mal benutzt, sonst können sie verkleben. Die meisten Apparate im Museum sind analog. Es gibt nur wenige digitale. Privat aber fotografiert Dürr auch digital. „Das ist heute so ausgereift, dass man keinen Unterschied mehr erkennt. Digital hat man viel mehr Möglichkeiten und es kostet nix. Für ein Dia mit Rahmen bezahlte man früher 40 Pfennig“, sagt er.

Allerdings sei die analoge Fotografie wieder mehr im Kommen. Er selbst greife darauf bei schwarz-weiß Aufnahmen zurück, die er selbst entwickeln könne. Seine Sammel- und Fotografierleidenschaft resultiert vor allem aus seiner Faszination für die Technik alter Kameras. Dürr findet es nach eigenen Angaben spannend, was man daran alles einstellen musste und wie die Fotografie angefangen hat.

Besuche nach Absprache

Besuche im Kameramuseum von Hermann Dürr sind nach Absprache unter Telefon 08862/215 möglich – oder per E-Mail: sparbierhermann@gmail.com – sofern Corona es zulässt.

