Im Ostallgäu ist die Welt in den Kindergärten vielfach noch heil

Geht es nach Trägern, sind die Kindertagesstätten im Füssener Land personell gut aufgestellt. Eine Empfehlung des Sozialministeriums spielt noch keine Rolle.

02.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Hauptsache, die Kinder sind irgendwie betreut – so ließe sich wohl zusammenfassen, was das bayerische Sozialministerium Trägern von Kindertagesstätten rät, die von der Personalnot gebeutelt sind. Sie sollen die sogenannte Experimentierklausel des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes nutzen. Das ermöglicht ihnen zum Beispiel, größere Gruppen zu bilden oder die Kinder in Randzeiten nur von Praktikantinnen und Praktikanten betreuen zu lassen.

Könnte das auch auf die Kinder im Füssener Land zukommen? „Aktuell gibt es dafür bei uns keine Not. Wir sind personell gut aufgestellt“, sagt der Halblecher Bürgermeister Johann Gschwill. Man versuche, dem Fachkräftemangel direkt vor Ort zu begegnen, indem im Buchinger Kindergarten regelmäßig Praktikantinnen beschäftigt werden – in der Hoffnung, dass sie bleiben. Die aktuell gute Situation könne sich aber schnell ändern, da viele Angestellte in einem Alter seien, wo sie selbst Kinder bekommen. Sollte es personell eng werden, müsse man schauen, wie man verfahre. Größere Gruppen sieht Gschwill aber kritisch, weil es dann nur noch um Betreuung gehe und eine pädagogische Arbeit kaum noch möglich sei.

Qualitätsverluste werden skeptisch gesehen

Eine ähnliche Ansicht vertritt Robert Blöß, Personalvorstand des Kita-Zentrums St. Simpert, das im Füssener Land mittlerweile mit sieben Kindertagesstätten Träger der meisten Einrichtungen dort ist. „Die Experimentierklausel ist ein gut gemeintes Modell. Aber bei der Umsetzung hakt es“, sagt er. Er wolle sie nicht grundsätzlich ablehnen, aber man müsse genau hinschauen. Denn mit der Umsetzung sei ein großer bürokratischer Aufwand verbunden, der den Nutzen oft überwiege. Außerdem „sehe ich sie grundsätzlich skeptisch, weil sie mit einem Qualitätsverlust einhergeht“, sagt Blöß.

Bei der Regierung sei in den vergangenen Jahren angekommen, dass für Kindertagesstätten etwas getan werden müsse. Allerdings seien die Abläufe oft sehr kompliziert. „Wir können durch unsere Größe da einsteigen. Aber ein kleinerer Träger kann das nicht“, gibt Blöß zu bedenken. Seine Forderung wäre deshalb: Strukturen zu schaffen, die einfacher umzusetzen sind, so dass das Geld am Ende auch den Kitas zugutekommt und nicht in der Verwaltung versandet.

Keine personalbedingte Gruppenschließung im südlichen Ostallgäu

Was nun die Situation in den von St. Simpert betreuten Kitas im südlichen Ostallgäu angeht, „sind wir personell Stand heute gut aufgestellt“, sagt Blöß. Es gebe keine personalbedingten Gruppenschließungen oder Randzeitenreduzierungen. Er verweist dabei wiederum auf den Größenvorteil des Kita-Zentrums. „Wir sind ein großer Verbund mit um die 200 Einrichtungen.“ Dadurch könne man zielgerichteter Personal rekrutieren und Angestellte unter den Einrichtungen tauschen. Dazu gibt es einen eigenen Pool an Springerkräften, von denen eine zum Beispiel gerade in Rieden am Forggensee eingesetzt sei. Um dem Personalmangel zu begegnen, investiert auch das Kita-Zentrum St. Simpert viel in Ausbildung.

Kommt es dennoch zu einer Verringerung der Betreuungszeiten, ist das laut Blöß auf dem Land oft besser aufzufangen. Denn dort herrscht vielfach noch ein anderes Familienmodell, bei dem zum Beispiel die Großeltern greifbar sind und einspringen können.

Ganztagsbetreuung für Grundschüler wird mit Spannung entgegengesehen

Der verpflichtenden Ganztagsbetreuung für Grundschüler, die 2026 in Bayern kommt und weiteres Betreuungspersonal aus einem beinahe leer gefegten Markt abzieht, sieht er „gespannt entgegen. Da kommt viel auf uns zu“. Das Kita-Zentrum reagiert darauf, indem an der eigenen Fachschule eine Klasse für die Ausbildung von Fachkräften für Grundschulkind-Betreuung gegründet wurde.

Markus Gmeiner von der Stadt Füssen verweist darauf, dass die Ganztagsbetreuung für Grundschüler schrittweise ab 2026 aufgebaut werde. Im ersten Jahr gebe es zunächst nur einen Rechtsanspruch für eine Jahrgangsstufe, im Jahr darauf für zwei usw.. In Füssen gehen bereits ohnehin um die 150 Kinder in die Mittagsbetreuung, die einmal bis 14 Uhr und in verlängerter Form bis 16.30 Uhr angeboten wird.

Bei den Kindergärten ist die Stadt Trägerin der Einrichtung in Hopfen am See. Einen Fachkräftemangel gibt es dort laut Gemeiner derzeit nicht. Der Anstellungsschlüssel liege mit 1:8,9 über dem bayernweiten von 1:9,39. Der Schlüssel besagt, wie viele regelmäßige Betreuungsstunden von Kindern auf eine Arbeitsstunde des pädagogischen Personals entfallen. „Wir ziehen die Experimentierklausel für den Kindergarten nicht in Erwägung. Auch besteht aktuell und mittelfristig aufgrund der personellen Situation keine Gefahr, dass sich die Betreuungssituation in dieser Einrichtung verschlechtert“, sagt Gemeiner.