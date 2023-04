Seit 1945 vermisst: Was ist mit dem Pfrontener Alfred Hehl passiert?

Beim Amtsgericht Kaufbeuren liegt ein Antrag vor, den Pfrontener für tot zu erklären. Er gilt seit 1945 als verschollen. Was die Behörden zu dem Fall sagen.

29.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Er ist verschollen und soll für tot erklärt werden. So steht es in einer Bekanntmachung des Amtsgerichts Kaufbeuren. Es geht um den gebürtigen Pfrontener Alfred Hehl, ledig, vermisst. Der letzte Wohnsitz soll in der Dr. Hiller Straße 2 gewesen sein. Seit 1945 gilt Hehl als verschollen. Bei der Polizei ist der Fall nicht bekannt – zuständig ist eine Abteilung des Bundesarchivs. Denn: Auch 78 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es noch ungeklärte Schicksale.

