Legerer Rahmen, herausragende Leistungen: Teestunden in Füssen

In der Orangerie ernten Teilnehmer der Meisterkurse verdient viel Applaus. Auch für ein Stück, zu dem Moderator Kirschnereit„Stacheldraht und Mondschein“ sagt.

05.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Eine musikalische Teestunde gehört seit Jahren zur Tradition des Füssener Festivals Vielsaitig. „Hier können einige der 18 Absolventen des diesjährigen Meisterkurses in einem legeren Rahmen Kostproben aus ihrem Programm zum Besten geben“, erklärte Festivalleiter Matthias Kirschnereit. So hatten sich wiederum viele Musikbegeisterte in der Orangerie des ehemaligen Benediktinerklosters St. Mang eingefunden und festgestellt, dass auch dieser Raum durch seine gute Akustik für ein Konzert sehr geeignet ist.

Springende Töne für Barke auf dem Ozean

Den Auftakt machte der Cellist Lucas Garcia Muramoto mit dem ersten Satz aus der für Violoncello bearbeiteten hochromantischen Violinsonate von César Franck. Chituyu Yada begleitete das melancholische Stück souverän auf dem Klavier. Gabriel Ducantenzeller-Kapp verstand es mit großem Geschick, die springenden Töne und die Wellenbewegungen in „Une barque sur l’ océan“ (Eine Barke auf dem Ozean) aus dem Klavierzyklus „Miroirs“ (Spiegelbilder) von Maurice Ravel umzusetzen. Es zählt zu den Schlüsselwerken des impressionistischen Komponisten, in dem er raffiniert die abenteuerliche Reise einer Nussschale auf dem Meer darstellt. Der Pianist meisterte die großen Ansprüche des Stücks bravourös.

Wilde Stimmung mündet in gedämpftes Bittersüß

Die einzige Cellosonate von Dimitri Schostakowitsch bezeichnete Moderator Kirschnereit als „Stacheldraht und Mondschein“. Besser kann man dieses Stück nicht charakterisieren, das zu den wichtigsten der Celloliteratur zählt. Thomas Haas setzte die gegensätzliche Stimmung des ersten Satzes sehr gut um, der nach wilden Passagen leise mit gedämpften Tönen bittersüß verklingt.

Ein romantisches, ganz von Akkorden geprägtes Stück ist das Intermezzo op. 118 Nr. 5 von Johannes Brahms, das der Pianist Felix Linke präsentierte. Beeindruckend war in dieser Romanze vor allem der perlende Mittelteil.

Fingerfertigkeit bewiesen

Geisterhaft beginnt das Scherzo op. 31 von Frédéric Chopin. Zawadi Zeller zeigte auf dem Klavier große Fingerfertigkeit und meistere auch die schwierigen Modulationen. Das Werk entstand laut Kirschnereit in einem Kloster auf Mallorca. Chopin verbrachte hier krankheitsbedingt einige Wintermonate und vertonte dabei das turbulente Treiben der Kinder im Kreuzgang.

Grandioser Schlusspunkt war die Carmen-Fantasie nach Motiven aus der gleichnamigen Oper von Bizet. Bereits im rezitativischen Teil zeigte der Geiger Hiu Sing Fan großen Ton und Virtuosität. Aber auch die Leistung der Pianistin Ajumi Janke muss herausgehoben werden. Bei den Habanera-Variationen zeigten beide ihr Talent. So stand am Ende viel Applaus für die jungen Künstler, die durch herausragende Leistungen begeisterten.

