Ludwig Hindelang ist tot: Eine markante Stimme der Marktgemeinde ist verstummt

Ludwig Hindelang sorgte mit Musik und seinen Sprüchen für beste Unterhaltung und kümmerte sich um Wanderwege. Im Alter von 89 Jahren ist er gestorben.

28.10.2021 | Stand: 16:04 Uhr

Er war Schreiner, Musiker, Buchautor und nie um einem humorvollen Spruch verlegen – vor allem aber war er ein Nesselwanger Original. Nun ist Ludwig Hindelang im Alter von 89 Jahren gestorben.

Als jüngstes von sieben Kindern einer Bauernfamilie im Ortsteil Hertingen geboren und aufgewachsen, hatte Hindelang den Schreiner-Beruf erlernt und viele Jahre bei der Zimmerei Lipp gearbeitet. Noch im hohen Alter war er ab und zu in seiner Werkstatt in dem Haus zu finden, das er gemeinsam mit seiner Frau Luise 1961 mit viel Eigenleistung an der Alpenstraße errichtet hatte. Kennengelernt hatten sich die beiden, als Hindelang Mitte der 1950er Jahre im Nesselwanger Trachtenverein eine neue Singgruppe aufbaute und dafür auch seine spätere Frau gewann.

Es begann mit einem Weihnachtsgeschenk

Jahrzehnte standen sie gemeinsam auf der Bühne, nahmen mehrere Schallplatten auf und gründeten die Nesselwanger Jodlergruppe. Eine Knopfharmonika, die der „Luggi“ 1942 zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, hatte bei ihm die Liebe zur Musik geweckt. Das Akkordeon blieb über Jahrzehnte sein Instrument.

Mehr als 800 Sprüche, Witze und Volksweiseheiten gesammelt

Bei den Auftritten pflegte Hindelang auch seine Leidenschaft für humorvolle, prägnante und gerne leicht derbe Ansagen im heimischen Dialekt. Mehr als 800 Sprüche, Witze und Volksweisheiten trug er im Lauf der Jahre zusammen. Mit seinen Aphorismen füllte er mehrere Büchlein mit Titeln wie „D’r Sell hot g’set“, „Lieber gut drauf, als schlecht dran“ oder „Es geit nix Gsünders, als sich kranklache“. Legendär auch seine Wortmeldungen bei den Bürgerversammlungen. So lobte er einmal, die Neugestaltung des Nesselwanger Friedhofs sei so gelungen, „der sieht jetzt direkt einladend aus“. Eine Einladung, die er nun leider selbst angenommen hat.

Ludwig Hindelang mit Goldener Nessel geehrt

Dazu engagierte sich Hindelang nicht nur im Mundartkreis Ostallgäu, sondern auch für seine Heimatgemeinde, beispielsweise bei der Pflege von Wanderwegen oder im Heimathausverein. Außerdem gehörte er dem Alpenverein sowie dem Trachtenverein an. Der Markt Nesselwang verlieh ihm 2008 die Goldene Nessel für großes ehrenamtliches Engagement. Sie würdigte damit seinen Einsatz für die Wanderwege, die er gemeinsam mit anderen Freiwilligen in Schuss hielt, sowie als Aushängeschild der Gemeinde mit seinen Auftritten als Volksmusikant und Heimatdichter.

