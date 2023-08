Mittelalterspektakel in Steingaden: Das ist am Wochenende geplant

Ende August findet bei Claudias Hofladen erstmals ein großes Mittelalterspektakel mit Live-Musik in Steingaden statt. Geboten ist eine Menge.

22.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Eine Zeitreise steht Ende August in Steingaden an. Bei Claudias Hofladen in Maderbichl hält das Mittelalter Einzug. Das Altenstädter Unternehmen „Zum tropfenden Fass“ organisiert dort zum ersten Mal ein nach eigenen Angaben großes Mittelalterspektakel.

Für Veranstalter Wolfgang Funk ist es nicht das erste Event dieser Art. Es begann für den Altenstädter Mittelalterfan damit, dass er 2017 privat ein historisches Fest für einen Freund auf die Beine gestellt hat. Ein Jahr später folgte die erste öffentliche Veranstaltung. Seitdem organisiert er nebenberuflich – im Hauptberuf testete er Gleitschirme für das Luftfahrtbundesamt – mehrmals im Jahr mittelalterliche Feste, Märkte und Feiern in der Region – bisher unter anderem in Altenstadt, Peiting, Hohenpeißenberg und jetzt erstmals in Steingaden.

Buntes Lagerleben mit Handwerkern und verschiedenen Epochen in Steingaden

Dazu kam es, weil er die Betreiberin von Claudias Hofladen, Claudia Paletschek, persönlich kennt und sie sich ein solches Event bei sich gewünscht habe. Los geht es am Freitag, 25. August, von 17 bis 23.30 Uhr. Samstag, 26. August, hat das Fest von 11 bis 23.30 Uhr geöffnet und Sonntag, 27. August, von 11 bis 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Kasse vor Ort.

Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein buntes Lagerleben mit Handwerkern und verschiedenen Epochen – darunter Römer und Schotten. 14 Gruppen schlagen dort laut Funk ihre Zelte auf. Dazu kommen 15 Händler, die allerlei mittelalterliche und andere Waren im Angebot haben, und ein Showprogramm. (Lesen Sie auch: Das war beim Mittelalterspektakel auf der Burgruine Eisenberg geboten)

„Wir versuchen, dass jede Stunde Programm stattfindet“, berichtet Funk. Mit dabei sind zum Beispiel Feuerkünstler, eine Tänzerin mit einer Schlange, Gaukler, eine Akrobatikgruppe, Falkner und zwei Musikgruppen für die Live-Musik: Die Trommelgruppe „De Schepperer“ sind Samstag und Sonntag auf dem Gelände, die Mittelalter-Band „Whiteless Day“ am Freitag und Samstag.

Scharfrichter erklärt den Leuten sein Handwerk - allerdings nicht an einem lebenden Opfer, sondern an einem Apfel

Es gibt Schaukämpfe, eine Kniepuppenspielerin und als besonderes Highlight den Henker und Meister der Scharfrichterei Severinus. „Er erklärt den Leuten sein Handwerk“, sagt Funk. Und er führt es sogar vor. Allerdings nicht an einem lebenden Opfer. Er spaltet einen Apfel mit seinem Richtschwert.

Jeweils am Freitag- und am Samstagabend steht eine große Feuershow auf dem Programm. Samstag und Sonntag um 13 Uhr gibt es einen Umzug mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern über das Marktgelände.

Und natürlich ist auch für Essen und Trinken gesorgt. Es gibt Süßes, Deftiges und Vegetarisches, Alkoholfreies und Alkoholisches. Das tropfende Fass selbst liefert zum Beispiel in seiner Met Taverne Metbier und Honigschnaps.