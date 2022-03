Modell gibt Räten Eindruck von neuem Brunnen in Pfronten

Anlage in der Badstraße soll ständig beleuchtet sein. Jedenfalls wünscht sich das Ideengeber Philipp Trenkle.

31.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Einen handfesten Eindruck vom künftigen Mächlerbrunnen an der Einmündung der Bad- in die Tiroler Straße haben die Mitglieder des Pfrontener Kulturausschusses erhalten. Philipp Trenkle brachte ein in der Lehrwerkstatt der Firma Deckel Maho gefertigtes Metallmodell mit. Wie berichtet, hatte sich der Kunstschmied und frühere Vizebürgermeister vor gut einem Jahr bei einem Ideenwettbewerb für die Gestaltung des künftigen Brunnens durchgesetzt, der einen bei Straßenbauarbeiten demontierten Vorgänger ersetzten soll. Als nächstes sollen nun bei einem Ortstermin mit Bürgermeister Alfons Haf die Dimensionen geprüft werden, schlug Trenkle vor. Er geht von einer Größe von drei Metern aus, sowohl bei der Höhe, als auch beim Durchmesser des halbkreisförmigen Brunnens.

Zahnrad steht für Metalltradition

Auf einem wenn möglich aus Granit gefertigten Brunnentrog soll nach Trenkles Entwurf ein halbes Zahnrad für die Pfrontener Metalltradition stehen. Um auf die stark gestiegenen Stahlpreise zu reagieren und Material zu sparen, könnte man die Zähne auch anschrauben, statt das gesamte Zahnrad aus einem Block zu fräsen, schlug Trenkle vor. Durch drei Auslässe am Rand des Zahnrads soll das Wasser ins Becken abfließen, von einem LED-Band beleuchtet und optisch belebt. Auf dem Zahnrad steht ein stilisierter Zirkel. Weil dessen Spitze in Glas gestaltet wird, stellt dessen unterer Teil ein „M“ dar, das für Mächler, Metall, Mechanik, Mut, aber auch die Firma Maho steht. Eingraviert werden sollen die Namen aller Pfrontener Metall- und Mechanikfirmen, die seit der Gründung der Firma Gebrüder Haff im Jahr 1835 entstanden sind. Möglichst die ganze Nacht hindurch soll der Brunnen beleuchtet sein, eventuell gebunden an die Straßenbeleuchtung, wünscht sich Trenkle.

Ein ganzes Team kümmert sich um den Brunnen

Bürgermeister Haf wies darauf hin, dass sich mittlerweile ein ganzes Team um das Projekt Mächlerbrunnen kümmere. Neben Ideengeber Trenkle gehörten dazu von der Firma Deckel Maho Geschäftsführer Reinhard Musch und der Leiter der Lehrwerkstatt Markus Trenkle, um den Glasaufsatz mit den Inschriften kümmere sich Tobias Trenkle und um die Brunnentechnik der Pfrontener Wassermeister Florian Wagner.