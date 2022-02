Neue Pächter für das Wirtshaus in der Lechaue in Prem gesucht

Da die bisherigen Wirtsleute aufhören, sucht die Gemeinde Prem nach einem Nachfolger für das Wirtshaus in der Lechau. Dessen Bau ging Kurioses voraus.

Von Gwendolin Sieber

24.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nicht nur eine Vision, sondern eine Notwendigkeit war 1975 der Bau des Freizeitheims Lechaue in Prem, für das die Gemeinde jetzt neue Pächter sucht. Und die müssen passen, denn schon damals war der Standort zwar ein idyllisches Plätzchen, direkt am Münchner Jakobsweg und Lechhöhenweg. Doch die Auswahl des Baugrunds war eher pragmatisch. Alles begann Anfang der 1970er Jahre mit dem Fehlen von Umkleidekabinen für die Premer Fußballer, denn vor fünf Jahrzehnten war dort nur ein Fußballplatz. Nach dem Spiel gewaschen haben sich die Sportler im Mühlbach nebenan. So konnte es also nicht weitergehen – Umkleidekabinen mussten her.