Hier kochen Azubis für Bauarbeiter und Handwerker

Das Panoramahotel in Rückholz wird bis März umgebaut. Die Hotel-Lehrlinge übernehmen in dieser Zeit einen besonderen Service für Bauarbeiter und Handwerker.

12.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

An diesen Service könnten sich 60 Bauarbeiter und Handwerker, die gerade beim Umbau des „Panorama Land- und Wellnesshotels“ in Rückholz (Kreis Ostallgäu) anpacken, glatt gewöhnen: Sie werden mittags bekocht – und zwar von den Hotel-Azubis. „Das haben wir noch nie erlebt. Das dürfte es ruhig öfter geben“, ist die einhellige Meinung an den Bierbänken im Fahrradstadel, als die angehenden Köche Klara Zimmermann (19) und Kilian Filser (17) Gulaschsuppe und selbst gebackenen Apfelstrudel auftischen.

Die beiden zählen zu den elf Azubis, die abwechselnd die Bewirtung der „Baustellen-Crew“ übernehmen. „Wir wollten, dass ihre Ausbildung während des Umbaus weitergeht“, sagen die Geschäftsführer, Florian und Magnus Wanner. Die beiden Brüder führen den Familienbetrieb mit 70 Mitarbeitern in der vierten Generation – und haben sich zu einem millionenschweren Umbau entschlossen. So entstehen 18 neue Hotelzimmer, ein neuer Sauna- und Wellnessbereich sowie 22 Mitarbeiter-Wohnungen. „Das ist für uns ganz wichtig, damit sie nicht immer fahren müssen“, erklärt Magnus Wanner. Noch bis Ende März dauert der Umbau. Dann soll zum 115-Jubiläum des Hotels die Anlage wieder für Gäste offen stehen.

Die Azubis Klara Zimmermann und Kilian Filser machen in dieser Zeit viele neue Erfahrungen. Sie meistern mit ihren Lehrlingskollegen die Küche für die Bauarbeiter und Handwerker in Eigenregie. „Man lernt sehr viel. Vielleicht sogar mehr als im normalen Hotelbetrieb. Wir haben die Verantwortung“, sagt Klara Zimmermann. Auf dem Speiseplan stehen beispielsweise Burger mit anschließendem Kuchenbuffet oder Chili con Carne mit Crème brûlée als Nachspeise. Kalkulation, Einkauf, Kochen, Spülen: Die Azubis sind vielfältig gefordert. An Spitzentagen werden bis zu 100 Arbeiter auf der Baustelle erwartet. „Die freuen sich, dass wir das machen“, sagt Kilian Filser, der sich im Panoramahotel „super wohlfühlt“.

Mit einer Neuerung für die Mitarbeiter warten die Wanner-Brüder mit der Wiederöffnung auf: „Dann führen wir für alle Mitarbeiter die 35-Stunden-Woche ein“, kündigt Magnus Wanner an.