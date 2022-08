Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Forggensee: Wichtige Stütze in unruhigen Zeiten

Anna Heiserer verlässt die Pfarreiengemeinschaft Forggensee. Was sie zukünftig macht.

Anna Heiserer hört nach 34 Jahren Anfang September als Gemeindereferntin in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Forggensee auf. Die Stelle kann erst einmal nicht neu besetzt werden.

Heiserer unterrichtet ab dem kommenden Schuljahr, wie auch schon bisher, katholische Religionslehre an den Grundschulen Füssen-Schwangau und Halblech. Heiserer begann ihren Dienst 1988 in der damals noch selbstständigen Pfarrgemeinde Schwangau- Waltenhofen. Ab 1993 war sie in Elternzeit und nahm 2011 ihre berufliche Tätigkeit ein Jahr nach Gründung der PG am Forggensee wieder auf.

Mitgestaltet hat sie die Zusammenführung von Schwangau, Bayerniederhofen und Trachgau

Das Zusammenwachsen der drei Pfarrgemeinden Schwangau, Bayerniederhofen und Trauchgau hat sie maßgeblich beeinflusst und mitgestaltet. Bei zahlreichen Projekten wirkte sie mit oder leitete diese auch an. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren im Bereich der Kinder- und Familienpastoral. Darüber hinaus unterstützte sie die Pfarrgemeinderäte und den Pastoralrat sowie die ehrenamtlichen Teams, schreibt die PG in einer Pressemitteilung.

Am letzten Juliwochenende wurde Anna Heiserer in den Sonntagsgottesdiensten der drei Pfarrgemeinden verabschiedet. Alle drei Pfarrgemeinderatsvorsitzenden bedankten sich für die liebevolle Begleitung und den engagierten Einsatz von Anna Heiserer, der weit über ihre Teilzeitanstellung hinausging.

Pfarrer Martin Maurer ging bei den Gottesdiensten auch auf die personelle Situation der PG ein, die in den vergangenen Jahren von zwei Stellenwechseln bei den Pfarrern und einem bei den pastoralen Mitarbeitern geprägt waren. Er betonte, dass Anna Heiserer in dieser unruhigen Zeit eine wichtige Stütze war und zahlreiche zusätzliche Aufgaben übernahm.

Neuer Pfarrer kommt im September nach Schwangau

Leider kann die Gemeindereferentenstelle von Anna Heiserer im kommenden Schuljahr nicht neu besetzt werden. Die PG, bekommt, wie schon berichtet, ab 1. September 2022 mit Pfarrer Georg Guggemos wieder einen leitenden Pfarrer.