Inkontinenter Senior schlägt Frau, weil sie ihm nicht sofort den Toilettenschlüssel gibt

Ein unter Inkontinenz leidender Senior hat in Füssen eine Frau geschlagen, weil sie ihm nicht sofort den Schlüssel für eine Toilette aushändigte.

18.06.2023 | Stand: 12:30 Uhr

In Füssen ist es am Samstag zu einer kuriosen Körperverletzung gekommen. Laut Polizei schlug ein Senior eine Frau, weil diese ihm nicht sofort den Schlüssen für eine Toilette am Bahnhof aushändigte.

Kuriose Auseinandersetzung in Füssen - Mann schlägt Frau ins Gesicht

Wie die Beamten in Erfahrung brachten, litt der über 80 Jahre alte Mann an Inkontinenz und wollte deshalb schnellstmöglich die Toilette aufsuchen. Allerdings händigte die Touristin, die wohl vor ihm auf dem Klo war, ihm nicht sofort den Schlüssel für den Abort aus. Der Mann riss ihn ihr aus der Hand und schlug ihr ins Gesicht. Dadurch wurde die Frau leicht verletzt. Nun ermittelt die Polizei gegen den Senior wegen Körperverletzung.

