Impfpflicht bremst Dressur- und Springreiter aus

Der RFV Füssen veranstaltet am 15. und 16. Juli sein Dressur- und Springturnier - mit weniger Anmeldungen. Das hat auch mit höheren Tierarztkosten zu tun.

09.07.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Freunde des Pferdesports können sich auf kommendes Wochenende freuen. Am 15. und 16. Juli veranstaltet der Reit- und Fahrverein (RFV) Füssen auf seiner Heimatanlage, dem Reitstall Höllmühle in Rieden am Forggensee, wieder sein Dressur- und Springturnier.

RFV Füssen veranstaltet Turnier alle zwei Jahre

Alle zwei Jahre lädt der RFV zu dieser Veranstaltung ein. Auf dem Plan stehen am Samstag ab 9 Uhr die Dressurprüfungen von der Leistungsklasse A-, und L-, bis zur M-Dressur, der zweithöchsten Kategorie. Am Sonntag beginnt der Turniertag ebenfalls um 9 Uhr mit Dressurprüfungen der unteren Klassen Reiterwettbewerb und E. Ab 12 Uhr sind dann die Springreiter an der Reihe. Sie treten in Leistungsklassen vom Springreiterwettbewerb bis zum A-Springen an. Ein L-Springen kam mangels Anmeldungen in diesem Jahr nicht zustande.

Überhaupt ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut RFV-Vorsitzender Stephanie Keck mit 160 bis 170 unter der der Vorjahr, wo es in der Regel um die 200 und darüber waren. Woran das liegt? „Das Problem ist, dass ab der Klasse A mittlerweile eine Herpes-Impfung für Turnierpferde Pflicht ist“, sagt Keck. Diese Regelung sei auf internationaler Ebene bereits wieder aufgehoben worden, nicht aber national.

Spontane Anmeldungen fallen für ungeimpfte Pferde flach

Für Reiterinnen und Reiter bedeutet das, ein noch ungeimpftes Pferd braucht für eine Grundimmunisierung zwei Impfungen im Abstand von vier bis acht Wochen und eine dritte nach etwa sechs Monaten. Vorher darf es nicht an den Start. Spontane Anmeldungen fallen damit für manche flach.

Dazu kommt, dass eine solche Impfung je nach Tierarzt seit der Erhöhung der Gebührenordnung für Tierärzte recht teuer geworden ist. Meist geht ihr eine allgemeine Untersuchung voraus, dazu kommen Kosten für die Anfahrt, die Injektion, den Impfstoff und Verbrauchsmaterial, wie Gummihandschuhe und Spritzen. Alles in allem sind Pferdhalter da schnell bei über 100 Euro pro Impfung. Um den Schutz nach der Grundimmunisierung aufrecht zu erhalten, muss das Pferd zweimal im Jahr geimpft werden. „Das ist vielen zu teuer“, sagt Keck. Dazu komme, dass auch die Spritpreise und Stallmieten für Pensionspferde gestiegen sind. Da überlegten sich viele zweimal, ob sie zu einem Turnier fahren oder nicht, so die RFV-Vorsitzende. Sie kenne den Rückgang der Starterzahlen auch von anderen Turnieren.

RFV Füssen will Turniere für jeden Reiter und jedes Pferd ermöglichen

Generell seien aber eher die kleineren Veranstaltungen, wie die des RFV Füssen, betroffen. Das sei schaden, „denn wir machen es eigentlich, um den Pferdesport auch auf Turnieren für jeden Reiter und jedes Pferd zu ermöglichen. Aber das ist für viele jetzt noch schwieriger geworden“, sagt Keck. Auf großen Turnieren, wo Geld für viele Teilnehmer keine solche Rolle spielt, seien die Zuläufe nach wie vor da. Nur, um dort zu starten, braucht man eben auch entsprechend gute Pferde.

Beim RFV Füssen jedenfalls hat man den Optimismus nicht verloren. „Wir machen es für die schön, die kommen“, sagt Keck