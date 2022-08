Rieden am Forggensee: Wie soll sich die Gemeinde entwickeln?

Eine Ausstellung der TU München zeigt die Entwicklung Riedens auf. Bürgermeister Haug will mit Bürgern ins Gespräch kommen und hofft auf größeres Interesse.

Wie soll sich die Gemeinde Rieden am Forggensee zukünftig entwickeln? Dazu hat es bereits einen Vortrag der Technischen Universität München im Juli gegeben. Nun folgte eine Ausstellung in den Räumen der ehemaligen Raiffeisenbank, die ebenfalls von Studierenden erstellt wurde. Bürgermeister Andreas Haug zeigte sich allerdings ein wenig enttäuscht: Er hätte sich ein größeres Interesse unter den Bürgerinnen und Bürgern gewünscht.

Ausstellung in Rieden am Forggensee soll Bürger aufklären

Diese Ausstellung soll den Bürgern eigentlich die Möglichkeit geben, sich direkter und intensiver mit der zukünftigen Gestaltung des Dorfes auseinander zu setzen, als dies beim Vortrag im Juli gegeben war. Bürgermeister Haug stand (und steht wieder am 13. und 20. September) an den Ausstellungsterminen Rede und Antwort. Drei Interessierte waren gekommen, um lebhaft zu diskutieren. Die Fragen der Besucher konnte Haug gut beantworten. Im Vordergrund standen dabei künftige Möglichkeiten der Energieversorgung, der Infrastruktur und insbesondere der Wohnraumbeschaffung im Ort. Dass dazu auch die Änderung des einen oder anderen Bebauungsplans angegangen werden muss, scheint unumgänglich. Aber auch die Beschaffung von Grundstücken für ein eventuelles Neubaugebiet (mit eigener Energieversorgung) steht zur Debatte.

Die ausgestellten Modelle, die Studierende der TU München erstellt hatten, lockten so manches Aha hervor, besonders dann, wenn Haug noch Erklärungen dazu lieferte. Die Entwürfe der TU sind durch die Mitarbeit von Riedens Bürgern sowie auch durch die Lage des Ortes entstanden. Dabei wurde auch nicht das angesiedelte Gewerbe im Ort vergessen. Beispielhaft hat die TU eine Produktionshalle entworfen. Diese könnte so gestaltet werden, dass begrünte Dächer CO2 binden und/oder Photovoltaikanlagen dort montiert werden könnten. Darüber hinaus würde sich die Halle unauffälliger und damit besser ins Landschafts-beziehungsweise Dorfbild einfügen.

Gerade stellt sich die Frage der Energieversorgung (nicht nur) in Rieden, zumal durch die vergangene Dorferneuerung viele Rohre für Erdgas verlegt worden waren. Hier konnte Haug mitteilen, dass all diese Rohre auch für Wasserstoff eingesetzt werden können.

Grundsätzlich geht es in dem Entwurf der TU um Wohnraumbeschaffung in bestehenden Gebäuden, insbesondere der nicht mehr genutzten Landwirtschaften im Dorf. Die Möglichkeiten der Finanzierung beim Umbau der Leerstände sind vielseitig und müssten nicht vom Eigentümer allein getragen werden. Allerdings müsste ein Umdenken bei allen stattfinden, wenn Rieden in der Zukunft weiterhin eine Gemeinde für alle sein soll. So könnten in den Häusern mehrere Wohnungen verschiedener Größen entstehen, in die entweder junge Menschen bis zur Familiengründung einziehen könnten. Aber auch für Ältere könnten diese Wohnungen interessant werden, vor allem, wenn diese kommenden Wohnungen barrierefrei gebaut würden.

Wenn Ältere diese Angebote nutzen, könnten die Jungen mit ihren Familien die frei werdenden größeren Wohnungen beziehungsweise Häuser nutzen. Sozusagen eine Zirkulation der Generationen, die ein Dorfleben miteinander ermöglicht.

September: Ausstellung findet nochmals mit Bürgermeister statt

Die Ausstellung im September wird an beiden Tagen erneut von 16.30 bis 19 Uhr geöffnet sein. Bürgermeister Haug steht auch dann wieder für Fragen, Anregungen und Diskussionen zur Verfügung. Er hofft, dass möglichst viele Bürger mit ihm über die Zukunft Riedens austauschen.