19,5 Millionen Euro: Freistaat schüttet Geld an Ostallgäuer Kommunen aus

Bei den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Füssen wieder mit Abstand am meisten. Wie sieht es bei den anderen Kommunen im Ostallgäu aus?

14.12.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Rund 19,5 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen flossen dieses Jahr an die Kommunen im Ostallgäu. Damit liegt der Landkreis im Vergleich zum Rest von Schwaben im mittleren Bereich. Für 2023 soll es keine große Veränderung des Betrags geben. Ziel des Freistaats ist es, Unterschiede in der Steuerkraft abzumildern und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden zu stärken. Wie sieht es also bei den einzelnen Kommunen aus?

Schlüsselzuweisungen: Stadt Füssen wieder Spitzenreiter

Die Stadt Füssen ist, wenig überraschend, wieder alleiniger Spitzenreiter bei den Schlüsselzuweisungen. Rund vier Millionen Euro wurden in diesem Jahr vom Freistaat an die finanziell gebeutelte Stadt bezahlt. Dazu erhielt man kürzlich zwei Millionen Euro Stabilisierungshilfe. Im kommenden Jahr wird es bei den Schlüsselzuweisungen eine Million mehr geben.

In Nesselwang durfte man sich derweil über 335.000 Euro freuen. 2023 werden es auch hier etwa 100.000 Euro mehr sein.

Zwei Mal Null Euro: Diese beiden Gemeinden gehen leer aus

Keine Schlüsselzuweisungen flossen in diesem Jahr an Pfronten und Schwangau. Während Schwangau im nächsten Jahr wieder Geld bekommen soll, rund 110.000 Euro, muss Pfronten wieder ohne die Finanzspritze des Freistaats planen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen teilte Landtagsabgeordnete Angelika Schorer (CSU) unserer Redaktion mit.