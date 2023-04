Seeg: Neues für die Erlebnisimkerei und in der digitalen Welt

Die Gemeinde treibt den Tourismus voran. Der Bienen-Lehrpfad wird erweitert als "Leuchtturm" neben Minigolfanlage und Kirche. Vermieter bekommen eine Plattform.

14.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Leuchttürme und Themendorf – das sind zwei touristische Begriffe, um die sich der Tourismus im Honigdorf Seeg verstärkt bemüht. Dies gilt besonders, nachdem die Kommune aus der Tourismusgemeinschaft Südliches Allgäu ausgetreten ist (wir berichteten). Worum es beim örtlichen Tourismus im Detail geht, erläuterte Tourismus-Chefin Sandra Dopfer im Seeger Gemeinderat.

Bedeutender Wirtschaftsfaktor

Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschafts- und Standortfaktor. So erbrachte der Tourismus allein im Ostallgäu 2019 um die 760 Millionen Euro Umsatz. Auf Seeg heruntergebrochen bedeutete das für das Jahr 2021 rund 8,9 Millionen Euro. Diese knapp 9 Millionen Euro erwirtschafteten 13 gewerbliche und 80 Privatvermieter.

Einige Leuchttürme

Diese Größenordnungen belegen die Bedeutung als Erwerbsfaktor im Ort. Wie können nun Gäste auf Seeg aufmerksam gemacht werden? Ein Leitthema mit dem Begriff Honig bietet sich an. Hier hat Seeg bereits Leuchttürme vorzuweisen: Die Erlebnisimkerei des Honigdorfes besuchten im vergangenen Jahr fünf Dutzend Schulklassen und Gruppen sowie elf Kita-Gruppen. Es fanden 90 Führungen durch die Schauräume statt. Neuerungen werden heuer dazukommen unter anderem im Bereich des Bienen-Lehrpfads, der durch den Dorfanger führt, und bei einer Neuanlage des Barfuß-Pfads. Weitere Leuchttürme in der Gemeinde sind die Minigolfanlage und die Rokokokirche St. Ulrich, die als „kleine Wies“ weitum bekannt ist.

Offen für digitale Entwicklungen

Der Seeger Tourismus verschließt sich der digitalen Entwicklung nicht: Es gibt mittlerweile ein elektronisches Gastgeber-Verzeichnis, und online präsentiert sich der Veranstaltungskalender. In diesem Jahr soll es Vermittlungsvereinbarungen geben zwischen Gastgebern und Gemeinde. Und ein besonderes Fest steht an: Das Honigdorf feiert Zehnjähriges im Juli mit einem Tag der offenen Tür. Nächstes Jahr strebt man die weitere Bestätigung des Prädikats als Luftkurort an. Und eine Gast-Feedback-Plattform soll Vermieter unterstützen, Gästebewertungen für Verbesserungen zu nutzen.