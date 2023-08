Segelclub Füssen Forggensee: Das lernen die Kinder von echten Champions

Bei der Jugendsegelwoche des SCFF sammeln Kinder wieder Regattaerfahrung. Tipps gibt’s auch vom neuen Jugendleiter Simon Toplak.

26.08.2023 | Stand: 16:50 Uhr

Sommerferienzeit heißt beim Füssener Segelclub (SCFF) traditionell auch Zeit für die Jugendwoche. Den teilnehmenden 16 Kindern und Jugendlichen wurde über fünf Tage die Möglichkeit geboten, ihre seglerischen Fähigkeiten in den Bootsklassen Optimist und Laser auszubauen.

Segeclub Füssen Forggensee (SCFF): Simon Toplak neuer Jugendleiter

Die Trainer, alle ehemals Teilnehmer damaliger Jugendwochen und inzwischen selbst erfahrene und erfolgreiche Segler, haben den anwesenden Segelneulingen wie auch Regattaerfahrenen Teilnehmern auf gekonnte Weise und mit der passenden Portion Spaß ihr Wissen in Praxis und Theorie vermittelt.

Das lernten die Nachwuchssegler bei der Jugendregatta in Füssen

Das durchwachsene Wetter bot mitunter seine Tücken, lieferte aber auch eine brauchbare Windausbeute, um jeden Tag bei zumeist angenehmen Temperaturen mit den Booten auslaufen zu können und die obligatorische Abschlussregatta zu segeln. Der neue Jugendwart des SCFF, Simon Toplak, der ebenfalls aus den Jugendwochen in das Segeln gewachsen ist, kümmerte sich zusammen mit den zahlreichen freiwilligen Helfern um einen reibungslosen Ablauf. Als aktiver Europacup-Segler der 18footer-Klasse konnte er an so manchen Ecken hilfreiche Tipps aus seinem Erfahrungsschatz beisteuern, heißt es in einer Vereinsmitteilung.