Das erwartet Besucher beim Streetfood Festival in Füssen

27.10.2023 | Stand: 09:22 Uhr

Bereits zum vierten Mal findet in diesem Jahr das Streetfood Festival Füssen statt. An insgesamt drei Tagen können sich Besucherinnen und Besucher dann wieder durch kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt probieren. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um das Festival:

Wann findet das Streetfood Festival Füssen 2023 statt?

Wo findet das Streetfood Festival Füssen statt?

Welches Angebot gibt es beim Streetfood Festival Füssen?

Welches Programm gibt es beim Streetfood Festival Füssen?

In diesem Jahr findet das Streetfood Festival in Füssen von Freitag, 27. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober statt. An diesen Tagen haben die Food Trucks zu folgenden Zeiten geöffnet:

Freitag, 27. Oktober: 16 bis 21 Uhr

Samstag, 28. Oktober: 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 29. Oktober: 11 bis 19 Uhr

Die Food Trucks beim Streetfood Festival Füssen stehen auf dem Festplatz an der Kemptener Straße 88. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos.

Insgesamt sind für das Festival in Füssen 17 Food Trucks mit unterschiedlichem Angebot angekündigt. Dazu gehören unter anderem süße und herzhafte Spezialitäten aus Ungarn, Kanada, Indien, Griechenland, Peru oder den Philippinen. Zum Angebot zählen auch außergewöhnliche Kreationen wie beispielsweise frittierte Donut-Bällchen, Waffelpommes oder Käsedöner.

Neben den kulinarischen Angeboten gibt es beim Streetfood Festival in Füssen auch ein Rahmenprogramm. Am Samstag, 28. Oktober gibt es Live-Musik von der MelliJoe Band und am Sonntag, 29. Oktober zwischen circa 12.30 Uhr und 18.30 Uhr von John Noville. Außerdem gibt es eine Hüpfburg und eine Malecke.

Neben dem Streetfood Festival in Füssen finden im Allgäu bis Ende November noch viele weitere Märkte statt.