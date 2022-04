Streit um freilaufenden Hund eskaliert am Alpsee - Mann muss ins Krankenhaus

Ein Streit zwischen zwei Männern um einen freilaufenden Hund ist am Alpsee in Schwangau (Ostallgäu) eskaliert.

24.04.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, kam es am frühen Samstagnachmittag (23. April) am westlichen Ende des Alpsees zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Hundebesitzer. Nach erstem Kenntnisstand ließ der Hundebesitzer seinen Hund frei laufen. Der Hund lief vor den Fahrradfahrer, der noch bremsen konnte.

Daraufhin kam es laut Polizei zum Streitgespräch zwischen den beiden Männern, das in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete. Einer der beiden Beteiligten musste mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Füssen Tel. 08362/9123-0 in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie auch: Bub verschwindet auf Wanderung am Alpsee - Polizei im Einsatz