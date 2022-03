Die Telekom baut seit Jahren öffentliche Telefone ab, weil sie unwirtschaftlich geworden sind. Auch im Füssener Land trifft es jetzt gelbe Häuschen.

02.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In den 1990er Jahren hat es noch mehr als 160.000 öffentliche Telefonhäuschen in Deutschland gegeben. Dann kam das Mobiltelefon. 30 Jahre später sind laut der Telekom Deutschland bundesweit noch 14.000 öffentliche Telefone in Betrieb. Mobilfunkausbau und Telefonzellenabbau gingen quasi Hand in Hand. Meist werden die öffentlichen Telefone in Absprache mit den Kommunen abgebaut, in denen sie stehen. Aktuell geschieht das in Steingaden.