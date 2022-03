Soziale Medien sind nun das Mittel der Kommunikation im Krieg. Menschen halten so Kontakt und finden sogar Zuflucht im Ausland. Die Geschichte einer Flucht.

25.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

An der Glatze hat Andrea Birkner den Familienvater am Hauptbahnhof in München erkannt. Bei Kindern und Mutter hätte sie sich schwergetan – schließlich kannte sie die Familie ja nur von einem Foto in einer Facebook-Gruppe. Birkner fuhr vor knapp zwei Wochen in die Landeshauptstadt, um dort eine fünfköpfige Familie und einen Koffer abzuholen. Und das alles mit blindem Vertrauen – ausgemacht in Chat-Nachrichten.