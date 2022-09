„Unstrittig der berühmteste“: Simpert Niggel

Thomas Riedmiller stellt den Füssener Geigenbauer vor, den die Kollegen wegen seines Absatzes beneideten. In einem waren die Kollegen in Mittenwald aber vorn.

08.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Unter dem Titel „Simpert Niggel – ein Füssener Geigenmacher mit internationalem Ruf“ referierte der ehemalige Kulturamtsleiter Thomas Riedmiller im Museum der Stadt Füssen im Rahmen des Festivals Vielsaitig über das Leben und Werk des Instrumentenbauers. Für die musikalische Abwechslung sorgte Geigenbauerin Cordula Weber mit einer 1739 gebauten Violine Niggels aus dem Bestand des Füssener Museums und einigen Sätzen aus den 1735 erschienen Fantasien für Violine solo von Georg Philipp Telemann.

Niggels "Handschrift"

Das Instrument hat nicht nur einen Zettel, der seinen Erbauer nennt, sondern sogar einen Brandstempel „SN“. Niggels Handschrift erklärte Weber mit Vergleichsbildern. Allein der gelblichbraune Lack spreche für eine deutsche Ausrichtung. In Italien verwendete man rötlichere Töne. Weber wies zudem auf Eigenheiten des Füsseners hin: Er verwendete einen dicken Span, kopierte f-Löcher in der Tradition Jakob Stainers und vertiefte die Hohlkehle besonders tief.

Die Werkstatt des Schwiegervaters

Riedmiller verwies auf die herausragende Stellung des Geigenbauers. „Simpertus Niggel“ wurde am 14. Oktober 1710 in Waltenhofen getauft. Sein Vater war Wagner. Seinen Vornamen erhielt er vielleicht vom gleichnamigen Großonkel, einem Abt in Neresheim. Über seine Lehr- und Wanderjahre ist nichts bekannt. Am 26. September 1740 heiratete er Maria Regina, die Tochter des Geigenbauers Johann Ott, dessen Werkstatt er in der Ritterstraße übernahm. Mit Gedlers verwandt nahm Niggl den Waisen Johann Anton Gedler in die Lehre, was bei den anderen Füssener Geigenbauern zu Streit führte. Laut einem Schreiben des Rats fanden seine Instrumente einen großen Absatz, weshalb „er beneidet werde“. Sein Lehrling Gedler musste wegen der vielen Aufträge sogar auf seine Wanderjahre verzichten.

Ein Glücksfall fürs Museum

Trotzdem sind heute nur 15 Instrumente aus Niggels Werkstatt bekannt, darunter acht in Füssen. Erst vergangenes Jahr kam eine Viola d’ amore dazu, zudem sind eine Mandora (1747) und ein Kontrabass (1763) ausgestellt. Die vielen verschiedenen Instrumente sind laut Riedmiller ein Glücksfall fürs Museum: „Sie decken die komplette Arbeitswelt Niggels von 1739 bis 1779 ab.“ Es handele sich um Einzelanfertigungen, während man in Mittenwald die Arbeitsschritte aufteilte, um schneller und billiger zu bauen. „Letztlich ist das ein Grund, warum der Geigenbau in Füssen zu Ende ging.“

Mit Magnus' Hilfe geheilt

Bemerkenswert ist ein Eintrag im Mirakelbuch von 1756: Wegen Hüftschmerzen konnte Niggl nicht mehr aufstehen und suchte Hilfe beim heiligen Magnus. Nach der Stiftung einer Messe und dem Auflegen des Magnuskreuzes war er auf wundersame Weise geheilt. Im Totenbuch der Lechstadt nannte der Pfarrvikar den am 17. Juli 1785 Verstorbenen „unstrittig der berühmteste der Geigenmacher“.

