Vom Gastarbeiterkind zum Professor: Fuat Oduncu trägt sich in Goldenes Buch ein

Der Träger des Bundesverdienstkreuzes Fuat Oduncu trägt sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Die bleibt seine Heimat – und ist Pflichtprogramm für seine Studierenden.

12.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Als Fuat Oduncu seine Worte in das Goldene Buch der Stadt Füssen schreibt, lässt er sich Zeit. Zum einen für die vielen Familienangehörigen, die an diesem Tag in das Colloquium des Stadtmuseums gekommen sind und den Träger des Bundesverdienstkreuzes dabei fotografieren wollen. Zum anderen, weil er seine Worte wohl mit Bedacht gewählt hat.

Der Professor widmet sie zu allererst seiner Mutter. „Die wohl stärkste Frau der Welt“, wie er sie in seiner Dankesrede vorstellt. Sie war es, die sich 1974 mit ihren fünf Kindern von Südostanatolien auf den Weg nach Deutschland machte, wo ihr Mann bereits wartete. Er hatte sich als Gastarbeiter in Füssen bereits etwas Geld verdient und die Familie konnte in eine Wohnung ziehen. „In der Marienstraße 14“, erinnert sich Oduncu noch genau daran. Für den damals Vierjährigen der Startschuss in ein anderes Leben.

"Ich bin ein Füssener", sagt der Professor

Dass Oduncu stolz ist auf seine Heimat, zeigt er gleich zu Beginn seiner Rede: „Ich bin ein Füssener“, sagt er schmunzelnd. Das sei auch nach wie vor so, trotz vieler Jahre in München, seinem aktuellen Wohnort, und Tätigkeiten im Ausland. Bürgermeister Maximilian Eichstetter gratulierte dem 52-Jährigen für seine Erfolge im Namen „aller Füssener“. Zum Eintrag ins Goldene Buch haben sich neben Gastgeber Eichstetter und einigen Stadträten auch der Füssener Polizeichef Edmund Martin eingefunden. Ebenso Freunde und Weggefährten des Geehrten, sowie Lehrer des Gymnasiums Füssen. Die, sagt Oduncu, haben ihn geprägt. Speziell nennt er dabei Anton Schüssler, „meinen Lehrer in Englisch und Französisch.“ Schüssler habe er als sehr streng empfunden, das habe ihn aber Fleiß gelehrt.

Zwar kein echtes Buch, dafür aber zum Essen: Als Geschenk erhielt der Professor einen Kuchen in Form des Goldenen Buches. Bild: Marina Kraut

Den Eintritt in seine Schullaufbahn am Gymnasium hat Oduncu aber der damaligen, inzwischen verstorbenen, Sekretärin Hannelore Hein zu verdanken. Sie sei es gewesen, die „Not und Bedarf“ der Gastarbeiterkinder gesehen habe – und etwas dagegen unternommen hat. Erst später habe er zu schätzen gelernt, was Hein für ihn und die anderen Kinder geleistet hat, sagte Oduncu. Das hat sich ausgezahlt: Oduncu hat sich enorm viel erarbeitet. Er ist Professor der Medizin, hat zudem auch in Philosophie habilitiert und sich vor allem auf den Gebieten der Palliativmedizin, der Krebsforschung und der Medizinehtik einen Namen gemacht.

Er engagiert sich intensiv in der Völkerverständigung, vor allem zwischen Deutschland und der Türkei. Seine bislang wohl größte Auszeichnung ist nun aber das Bundesverdienstkreuz. Unterstützt wurde er während seines Studiums durch ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes. Dort betreut er nun selbst Studierende, die er auch regelmäßig zu einem Stadtbesuch nach Füssen bringe, wie er betont. Ein Pflichttermin in die Stadt, „die ich liebe“.

Lesen Sie auch