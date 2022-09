Treibt sich ein Wolf im Ostallgäu herum? Jetzt gibt es Zuschüsse für Herdenschutz

In Halblech wurde ein angefressenes Kalb gefunden. Weil das ein Wolf gewesen sein könnte, ist das Gebiet um den Forggensee nun Förderkulisse. Was das bedeutet.

30.09.2022 | Stand: 08:08 Uhr

Ein Wolf kann nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einem Schreiben der Fachstelle für Große Beutegreifer am Landesamt für Umwelt (LfU), das unserer Redaktion vorliegt. Es geht darin um ein totes Kalb, das im Sommer in Halblech gefunden worden war. Bei dem Fall deuten laut LfU einige Indizien daraufhin, dass es sich um eine Totgeburt handelt, die anschließend angefressen wurde. Ob das ein Wolf oder doch nur ein Hund gewesen ist, könne nicht eindeutig ermittelt werden.

Kalb in Halblech gerissen: Schadensausgleich für Landwirt

Die Folge: Der betroffene Landwirt bekommt einen Schadensausgleich und das Gebiet um die Fundstelle wird als sogenannte Förderkulisse ausgewiesen. Betroffen sind davon die Gemeinden Halblech, Schwangau, Rieden am Forggensee, Roßhaupten und Lechbruck. Die Förderkulisse gilt zunächst bis 31. Dezember 2022.

Ausgewiesen wird eine Förderkulisse immer dann vom bayerischen Umweltministerium, wenn Wölfe dort leben, die als standorttreu gelten (das bedeutet, dass sie seit über einem Jahr in einem Gebiet heimisch sind) oder wenn es zu Wolfsrissen gekommen ist. Dann werden meist kleinräumigere, oftmals zeitlich begrenzte Förderkulissen, sogenannte Ereignisgebiete, ausgewiesen.

Nur, wenn eine Förderkulisse besteht, bekommen Tierhalter Zuschüsse für Herdenschutzmaßnahmen. Und nur wenn in einem solchen Gebiet Herdenschutzmaßnahmen ergriffen werden, bekommen die Tierhalter bis zu einem Jahr nach Ausweisung eine Entschädigung, wenn es zu einem Wolfsriss kommt. Nach einem aktuellen Riss ist laut Informationen auf der Internetseite der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) sowohl eine Förderung für Schutzzäune, als auch für Herdenschutzhunde möglich.

Herdenschutzhunde stoßen im Allgäu an Grenzen

Herdenschutzhunde stoßen allerdings besonders in Regionen wie dem Allgäu an Grenzen. Dort sind sie zum Beispiel nur während des Sommers auf den Alpen beschäftigt. Im Winter haben sie keine Aufgabe und sind unausgelastet. Außerdem schützen sie ihre Herden nicht nur vor Wölfen, sondern auch vor fremden Menschen. Deshalb kommen sie in Gebieten mit hoher Freizeitnutzung nicht infrage.

Debatte um den Wolf "Der Wolf gehört hier nicht her" - Söder befürwortet leichteren Abschuss

Das Mittel der Wahl sind also meist Zäune. Um Schadenersatz für gerissene Tiere zu erhalten, müssen diese Zäune laut LfL mindestens 90 Zentimeter hoch sein und vier stromführende Litzen haben, von denen die unterste nur 20 Zentimeter über dem Boden sein darf. Wichtig ist, dass der Zaun genug Strom führt. Denn nur, wenn ein Wolf schon bei der ersten Berührung einen ordentlichen Schlag erhält, wird er abgeschreckt. Wird dieser ordnungsgemäß installierte Grundschutz dennoch überwunden und ist zu befürchten, dass dies wieder geschieht, kann eine Entnahme des Wolfes beantragt werden.

Im Alpenraum sind Zäune oft schwieriger zu realisieren

Im Gebirge aber ist es oft schwierig, selbst minimalste Zäune zu realisieren. Für den bayerischen Alpenraum wurden deshalb Parameter entwickelt, um „zumutbar zäunbare Flächen“ von „nicht zumutbar zäunbaren Flächen“ abzugrenzen, heißt es auf der Homepage des LfL.

Kann eine Weide nur mit hohem Aufwand umzäunt oder anderweitig geschützt werden, fällt sie unter „nicht zumutbar schützbare Weidegebiete“. Tötet ein Wolf in einem solchen Gebiet ein Nutztier, kommt – wenn alle anderen Mittel, zum Beispiel Vergrämung, versagt haben – als letzte Möglichkeit seine Tötung in Betracht.

Einen Vortrag zum Thema veranstalten der Alpwirtschaftliche Verein Allgäu, der auch das Ostallgäu abdeckt, und der Bayerische Bauernverband am Donnerstag, 13. Oktober, 20 Uhr, im Kurhaus Fiskina in Fischen. Titel der Veranstaltung ist „Wölfe – Herdenschutz am Limit? Erfahrungen aus der Schweiz“.

