Apotheken klagen über Lieferengpässe bei Medikamenten: Warum es einen Engpass gibt

Erkältungswelle steht bevor

Gibt es jetzt im Allgäu genügend Medikamente? Apotheken klagen über Lieferengpässe

Erneut berichten Apotheken auch im Allgäu von Lieferengpässen bei Medikamenten. Welche Arzneimittel betroffen sind und was die Apotheker richtig ärgert.
Von Felix Futschik
    • |
    • |
    • |
    Dr. Martin Pfefferle von der Martinus Apotheke in Waltenhofen (Kreis Oberallgäu) sagt, dass bereits im Sommer einzelne Medikamente schwer zu bekommen waren. Nun steht der Herbst und damit die erste Krankheitswelle vor der Tür.
    Dr. Martin Pfefferle von der Martinus Apotheke in Waltenhofen (Kreis Oberallgäu) sagt, dass bereits im Sommer einzelne Medikamente schwer zu bekommen waren. Nun steht der Herbst und damit die erste Krankheitswelle vor der Tür. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

    Antibiotika-Säfte für Kinder, ein Asthma-Mittel sowie ADHS-Medikamente: Mehr als 500 Arzneimittel seien offiziell mit Blick auf die Wintersaison als schwer verfügbar gemeldet. Bei einigen liege sogar ein „Versorgungsmangel“ vor. Das sagte der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, jetzt und ergänzt: „Auch in diesen Winter gehen wir sehr schlecht vorbereitet“, sagte Preis. Lieferengpässe bei Arzneimitteln seien mittlerweile ein Dauerthema für die Apotheken – auch im Allgäu.

