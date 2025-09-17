Gibt es jetzt im Allgäu genügend Medikamente? Apotheken klagen über Lieferengpässe

Antibiotika-Säfte für Kinder, ein Asthma-Mittel sowie ADHS-Medikamente: Mehr als 500 Arzneimittel seien offiziell mit Blick auf die Wintersaison als schwer verfügbar gemeldet. Bei einigen liege sogar ein „Versorgungsmangel“ vor. Das sagte der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, jetzt und ergänzt: „Auch in diesen Winter gehen wir sehr schlecht vorbereitet“, sagte Preis. Lieferengpässe bei Arzneimitteln seien mittlerweile ein Dauerthema für die Apotheken – auch im Allgäu.
Erkältungswelle steht bevor
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden