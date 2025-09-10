Icon Menü
Schulstart im Allgäu: Große Klassen und Platzmangel – an einigen Allgäuer Schulen wird es eng

Platzmangel in Schulen

Zusätzliche Klassen, größerer Zuzug: An einigen Allgäuer Schulen wird es eng

In den Klassen im Allgäu sitzen im neuen Schuljahr teilweise mehr als 30 Kinder. Ein Grund: Das Turbo-Abi ist in Bayern abgeschafft worden.
Von Andreas Berger
    • |
    • |
    • |
    Von G8 zu G9: Ab dem neuen Schuljahr dauert es wieder 13 statt zwölf Jahre bis zum Abitur.
    Von G8 zu G9: Ab dem neuen Schuljahr dauert es wieder 13 statt zwölf Jahre bis zum Abitur. Foto: Armin Weigeld, dpa (Symbolbild)

    Wohin mit all den Schülern? An einigen Allgäuer Gymnasien wird es jetzt eng: Mit dem Start des neuen Schuljahres müssen sie eine Jahrgangsstufe mehr unterbringen. Also neun statt acht Jahrgänge. Denn ab nun gilt in Bayern nicht mehr G8, sondern G9. Das heißt, dass die Schüler nicht mehr in Klasse 12 ihr Abitur ablegen, sondern - wie früher - in Klasse 13 (siehe Info-Kasten unten).

