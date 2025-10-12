Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Herbstbilder einsenden bei der Allgäuer Zeitung - so können Sie mitmachen

Machen Sie mit!

Traumhafter Herbst im Allgäu: Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos!

Die Bäume bunt, der Nebel tief und die Allgäuer Seen wieder kalt: Wir sammeln die schönsten Herbstmomente unserer Leserinnen und Leser – so machen Sie mit.
Von Julia Geppert
    • |
    • |
    • |
    Wollen Sie Ihr Bild auch hier sehen? Machen Sie mit und schicken Sie uns Ihre schönsten Herbstbilder.
    Wollen Sie Ihr Bild auch hier sehen? Machen Sie mit und schicken Sie uns Ihre schönsten Herbstbilder. Foto: Christian Greither, Astrid Kricke, Heidi Badermann, Isabelle Barnack

    Die Bäume leuchten bunt, die Luft ist klar und die ein oder anderen Bergspitzen sind schon eingepudert. Der Herbst im Allgäu zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite.

    Überall warten Foto-Motive, die man am liebsten sofort festhalten möchte - oder?

    Goldener Herbst im Allgäu: Wir wollen Ihre Herbstbilder sehen

    Haben Sie auch schon zur Kamera oder zum Smartphone gegriffen? Dann zeigen Sie uns Ihren ganz persönlichen Allgäuer Herbstmoment 2025!

    Wir möchten die farbenfrohen Eindrücke unserer Leserinnen und Leser in einer großen Online-Bildergalerie und vereinzelt auf unseren Social-Media-Kanälen teilen.

    Herbstbilder einsenden bei der AZ: So funktioniert es

    So können Sie mitmachen:
    Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto einfach per E-Mail an digitalteam@azv.de.
    Bitte geben Sie an:

    • Betreff: Allgäu-Herbst-Momente
    • Ihren Vor- und Nachnamen
    • Wann und wo das Foto aufgenommen wurde

    Also: Kamera raus, Wanderschuhe an und her mit den goldenen Herbstmomenten!

    Schöne Herbstwanderungen und Aktivitäten: auch für Fotomotive!

    Kleiner Tipp: Der Herbst bietet gerade unzählige Möglichkeiten für wunderschöne Motive, aber auch einfach, um an der frischen Luft aufzutanken. Sei es auf einer Wanderung im Tannheimer Tal, beim Spaziergang durch die Wälder rund um Immenstadt oder auf einer Radtour entlang der Iller. Auch viele Hütten haben im Herbst noch geöffnet.

    Jeden Donnerstag erscheint dazu unser Newsletter „Aktiv im Allgäu“ mit ausgewählten Tipps fürs Wochenende. Wanderrouten, Veranstaltungen und Ausflugstipps für Freizeitsportler und Familien, zusammengestellt von unserer Redaktion. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

    Herbstmomente einsenden und das eigene Bild in der Galerie entdecken

    Das Kleingedruckte – aber ganz einfach erklärt: Mit der Zusendung Ihres Fotos bestätigen Sie, dass Sie die Urheberrechte an dem Bild besitzen und dass durch die Veröffentlichung keine Rechte Dritter verletzt werden. Sie räumen der Redaktion zudem ein einfaches Nutzungsrecht zur Veröffentlichung auf unserer Website, in der Zeitung und auf unseren Social-Media-Kanälen ein.

    Wir freuen uns auf viele bunte Herbstimpressionen – von stillen Momenten am See über Laub und Kastanien bis zu sonnigen Gipfelerlebnissen. Vielen Dank im Voraus!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden