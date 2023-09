Petersilien- und Knoblauchhochzeit: Das sind die kuriosesten Hochzeitstage

Jeder Hochzeitstag hat eine eigene Bezeichnung. Die Silber- oder die Goldhochzeit kennt fast jeder. Doch es gibt viele weitere, teils kuriose Hochzeitsjubiläen.

08.09.2023 | Stand: 14:54 Uhr

Die Goldene Hochzeit ist den meisten Menschen ein Begriff. Sind zwei Menschen 50 Jahre lang verheiratet, dürfen sie dieses Fest feiern. Doch auch die meisten Hochzeitstage haben eigene Namen. Gewürze, Gestein, griechische Götter - die Namensgebung ist kreativ.

Eine Liste gestaltet sich relativ schwierig, denn die Begriffe unterscheiden sich von Region zu Region.

Nach neun Monaten Ehe steht die Bierhochzeit an

Laut der Gesellschaft für deutsche Sprache feiert ein Paar, das seit neun Monaten verheiratet ist, die sogenannte Bierhochzeit. Sie hängt mit der Schwangerschaft der Frau zusammen. Gibt es neun Monate nach der Hochzeit noch kein Anzeichen für Familienzuwachs, so soll das Bier, zumindest dem Brauch nach, dazu anregen.

Die Rosenhochzeit wird nach zehn Jahren gefeiert. Die Rose steht laut übereinstimmender Quellen dabei symbolisch für die Leidenschaft und die Schönheit der Ehe, ihre Dornen für die harten Zeiten, die das Paar schon überstanden hat.

Sind zwei Menschen zwölfeinhalb Jahre verheiratet, steht die Petersilienhochzeit an. Was das grüne Kraut mit Partnerschaft zu tun hat, erscheint auf Anhieb nicht ganz nachvollziehbar, doch soll die grüne Farbe dieses Gewächses für Hoffnung stehen. Außerdem geht es darum, wieder "Würze" in die Ehe zu bringen. Ebenfalls nach einer Pflanze benannt ist die Knoblauchhochzeit nach 33,3 Jahren und die Schnittlauchhochzeit nach 66 Jahren.

Wer 100 Jahre Ehe hinter sich bringt, feiert die Himmelhochzeit. Das hat aber bishlang noch kein Paar geschafft. Die längste Ehe der Welt sollen laut BBC Karam und Kartari Chand aus Indien geführt haben. Sie seien 90 Jahre langt verheiratet gewesen, bis Karam Chand 2016 im Alter von 110 Jahren gestorben ist.

Hochzeitsjubiläum: Nach 50 Jahren feiern einige Paare in der Kirche

Wie die einzelnen Hochzeitstage gefeiert werden, entscheidet jedes Paar individuell für sich. Gerade in ländlichen Gebieten kommt es laut Pater Joshy Palakunnel aus Memmingen häufig vor, dass die großen Jubiläen auch in der Kirche gefeiert werden. Dies sei vor allem bei Goldenen Hochzeiten der Fall.

Dann vereinbart der Priester mit dem Paar vorab einen Termin, lässt sich von der Ehe erzählen und bereitet auf dieser Grundlage eine Predigt vor. "Manchmal rufen uns auch die Kinder des Jubelpaars an, weil sie ihre Eltern überraschen wollen", sagt Pater Joshy Palakunnel.

Zudem veranstalte die Pfarreiengemeinschaft Memmingen einen Gottesdienst für meherere Paare zusammen vor. Diese werden von der Pfarreiengemeinschaft eingeladen, im Anschluss gibt es ein kleines Geschenk sowie Kaffee und Kuchen.

So werden die einzelnen Hochzeitstage genannt:

1. Hochzeitstag: Papierhochzeit

2. Hochzeitstag: Baumwollhochzeit

3. Hochzeitstag: Lederne Hochzeit

4. Hochzeitstag: Seidenhochzeit

5. Hochzeitstag: Hölzerne Hochzeit

6. Hochzeitstag: Zuckerhochzeit / Zinnerne Hochzeit

7. Hochzeitstag: Kupferne Hochzeit

8. Hochzeitstag: Blecherne Hochzeit

9. Hochzeitstag: Keramikhochzeit

10. Hochzeitstag: Rosenhochzeit

11. Hochzeitstag: Stahlhochzeit

12. Hochzeitstag: Nickelhochzeit

12,5. Hochzeitstag: Petersilienhochzeit

13. Hochzeitstag: Veilchenhochzeit

14. Hochzeitstag: Elfenbeinhochzeit

15. Hochzeitstag: Kristallhochzeit

16. Hochzeitstag: Saphirhochzeit

17. Hochzeitstag: Orchideenhochzeit

18. Hochzeitstag: Türkishochzeit

19. Hochzeitstag: Perlmutthochzeit

20. Hochzeitstag: Porzellanhochzeit / Dornenhochzeit

21. Hochzeitstag: Opalhochzeit

22. Hochzeitstag: Bronzehochzeit

23. Hochzeitstag: Titanhochzeit

24. Hochzeitstag: Satinhochzeit

25. Hochzeitstag: Silberhochzeit

26. Hochzeitstag: Jadehochzeit / Nephrithochzeit

27. Hochzeitstag: Mahagonihochzeit

28. Hochzeitstag: Nelkenhochzeit

29. Hochzeitstag: Samthochzeit

30. Hochzeitstag: Perlenhochzeit

31. Hochzeitstag: Lindenhochzeit

32. Hochzeitstag: Seifenhochzeit

33. Hochzeitstag: Zinnhochzeit

33,3. Hochzeitstag: Knoblauchhochzeit

34. Hochzeitstag: Amberhochzeit / Bernsteinhochzeit

35. Hochzeitstag: Leinwandhochzeit

36. Hochzeitstag: Smaragdhochzeit

37. Hochzeitstag: Malachithochzeit

38. Hochzeitstag: Feuerhochzeit

39. Hochzeitstag: Sonnenhochzeit

40. Hochzeitstag: Rubinhochzeit

41. Hochzeitstag: Birkenhochzeit

42. Hochzeitstag: Granathochzeit

43. Hochzeitstag: Bleihochzeit

44. Hochzeitstag: Sternenhochzeit

45. Hochzeitstag: Messinghochzeit

46. Hochzeitstag: Lavendelhochzeit

47. Hochzeitstag: Kaschmirhochzeit

48. Hochzeitstag: Diademhochzeit

49. Hochzeitstag: Zederne Hochzeit

50. Hochzeitstag: Goldene Hochzeit

51. Hochzeitstag: Weidenhochzeit

52. Hochzeitstag: Topashochzeit

53. Hochzeitstag: Uranhochzeit

54. Hochzeitstag: Zeushochzeit

55. Hochzeitstag: Platinhochzeit

56. Hochzeitstag: Asternhochzeit

57. Hochzeitstag: Jadehochzeit

58. Hochzeitstag: Engelshochzeit

59. Hochzeitstag: Gezeitenhochzeit

60. Hochzeitstag: Diamantene Hochzeit

61. Hochzeitstag: Ulmenhochzeit

62. Hochzeitstag: Aquamarinhochzeit

63. Hochzeitstag: Quecksilberhochzeit

64. Hochzeitstag: Himmelshochzeit

65. Hochzeitstag: Eiserne Hochzeit

66. Hochzeitstag: Schnittlauchhochzeit

67. Hochzeitstag: Steinerne Hochzeit

70. Hochzeitstag: Gnadenhochzeit

75. Hochzeitstag: Kronjuwelenhochzeit

80. Hochzeitstag: Eichenhochzeit

85. Hochzeitstag: Engelshochzeit

90. Hochzeitstag: Marmorne Hochzeit

100. Hochzeitstag: Himmelhochzeit