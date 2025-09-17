Icon Menü
Kaum günstiger Wohnraum

Hunderte Wohnungen entstehen im Allgäu - von 25 Quadratmetern bis zum 5-Zimmer-Refugium

Im Allgäu wird wieder gebaut. Meist sind es private Bauprojekte. Bei günstigen Wohnungen gibt es allerdings weiter Probleme.
Von Andreas Berger
    218 Wohnungen entstehen in Kaufbeuren an der Füssener Straße. Foto: Harald Langer (Archivbild)

    Im Allgäu eine Wohnung zu finden, ist vor allem für Menschen mit niedrigerem Einkommen schwierig. Dringend müsste gebaut werden, um die Situation zu entspannen - die sich seit der Coronakrise verschärft. In der Region lagen einige Bauprojekte über viele Monate, teils sogar Jahre brach oder wurden gar nicht erst begonnen. Einer der Hauptgründe war fehlendes Geld. Ändert sich daran jetzt etwas? Vermehrt ist wieder zu sehen, dass Kräne in den Himmel schießen.

