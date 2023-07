50 Boote duellieren sich am Alpsee: SCAI richtet nächstes Groß-Event aus

Der Segelclub Alpsee-Immenstadt richtet mit der "Deutschen" der Korsare das nächste große Event in seinem Heimrevier aus. Zwei Titelhamster jubeln.

04.07.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag am Alpsee: Eine Woche nach der Kuhschellen-Regatta im Flying Dutchman lud der Segelclub Alpsee-Immenstadt zur internationalen Deutschen Meisterschaft der Korsare. Und für die mittlerweile vierte Austragung in der SCAI-Vereinsgeschichte auf dem Oberallgäuer Revier nach 1987, 1997 und 2004 herrschten beste Bedingungen am Alpsee. Am Ende der Regatta hatten die Berliner Ausnahmesegler und mehrfachen deutschen Meister Uti und Frank Thieme die Nase vorn und holten sich den nächsten Titel.

58 Crews - auch aus Polen und Österreich - am Start

58 Crews, darunter sieben Jollen aus Polen und eine aus Österreich, fanden sich in Bühl ein, um ihre Boote vermessen zu lassen. Der erste Regattatag wurde mit den ersten beiden Wettfahrten bei Top-Bedingungen eröffnet. Und schon zum Auftakt kristallisierten sich einige Favoriten auf den Titel heraus. Der zweite Wettfahrttag versprach nicht ganz so sonnig zu werden, dafür wehte der Wind erneut mit einer Stärke von drei bis vier Beaufort aus Westen, ideale Bedingungen für die Sportler.

An diesem Tag wurden drei Wettfahrten durchgeführt. Doch hier wurde das Gesamtklassement durchgemischt – von den Favoriten des Vortages konnte sich nur das Team Wolfgang Schwab/Tom Schwab (Segelgemeinschaft Waldsee) etablieren – alle anderen Hochkaräter mussten Federn lassen.

Einsame Klasse: An die Sieger Uti und Frank Thieme kam am Alpsee niemand heran. Aus Sicht der Lokalmatadore überzeugten allerdings Martin Stoll und Philipp Kyewski als Elfte. Bild: Dirk Klos

Doch der Samstag brachte wieder schöne Segelbedingungen an den Großen Alpsee, sodass erneut drei Wettfahrten absolviert werden konnten. So erzielte die Wettfahrtleitung schon vor dem Reservetag das Endziel, acht Wettfahrten in die Wertung aufzunehmen.

Mit dieser beendeten achten Wettfahrt wurde für jede Mannschaft ihr schlechtestes Ergebnis gestrichen, was das Endresultat nicht selten stark ändert. Die beiden „Thiemes“, Uti vom Berliner Yachtclub, und Vorschoter Frank (Potsdamer Yachtclub), wurden mit 14 Punkten „netto“ doch souverän deutsche Meister in der Bootsklasse der Korsare. Die Vizemeister, Wolfgang und Tom Schwab, hatten 38 Punkte brutto, in die Berechnung gingen 27. Bronze gab es für Jens Grass (Münchner YC) mit Vorschoterin Birgit Schwab (SG Waldsee) – das Duo hatte 44 Punkte brutto und 29 Punkte netto zu verbuchen.

Lokalmatadore werden starke Elfte

Das beste Ergebnis für den ausrichtenden SCAI erzielte Guido Barth mit seinem Vorschoter Sascha Broy vom Wannsee mit dem gesamtvierten Platz. Die weiteren Platzierungen der Vereinsmitglieder: Martin Stoll mit Philipp Kyewski wurden als bestes reines SCAI-Team starke Elfte. Auf dem 29. Rang landeten Tetiana Nikitenkova mit Philipp Scholz. Mit Christian Modhorst beendete Oliver Laukant die Regatta als 49.

Ausgewertet wurde diese Regatta nach dem „Low Point System“, jede Platzierung ergibt eine Punktzahl. Der Erste im Ziel bekommt einen Punkt, der Zweite zwei, etc. Nach acht absolvierten Wettfahrten wird das schlechteste Ergebnis gestrichen. So hatten die deutschen Meister beispielsweise 72 Punkte „brutto“ verbucht, nach dem Streichresultat blieben allerdings nur 14. – das katapultierte die Thiemes auf den Thron.