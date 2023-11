Mehrere Unfälle auf der A7 bei Oy-Mittelberg

Auf glatter Fahrbahn sind in der Nacht zwei Autos auf der Wertachtalbrücke auf der A7 ins Schleudern geraten.

04.11.2023 | Stand: 12:24 Uhr

Auf glatter Fahrbahn hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der A7 auf der Wertachtalbrücke bei Oy-Mittelberg (Kreis Oberallgäu) mehrere Unfälle gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. Die beteiligten Fahrzeugen waren allerdings so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 8500 Euro.

Unfälle auf der A7 bei Oy-Mittelberg: Ein Auto mit Sommerreifen gerutscht

Auf der A7 hat es sowohl in Fahrtrichtung Füssen als auch in Fahrtrichtung Ulm auf der Brücke jeweils einen Unfall gegeben. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist in beiden Fällen jeweils ein Auto ins Schleudern geraten und gegen die Mittelschutzplanke gestoßen. In einem Fall hatte das Auto noch Sommerreifen aufgezogen.

