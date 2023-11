Erneuter Streik - Apotheken im Oberallgäu bleiben am 22. November geschlossen

Scheinapotheken, Lieferengpässe, schlechtes Honorar: Auch Oberallgäuer Apotheker streiken im bundesweiten Protestmonat. Wo Notdienste zur Verfügung stehen.

21.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Schnell auf dem Weg noch ein Nasenspray holen – ab geht’s in die nächstgelegene Apotheke. Das ist vielleicht bald nicht mehr überall möglich. Apotheken müssen sich zurzeit großen Herausforderungen stellen, die sie sogar die Existenz kosten können. „Wir wollen und müssen, um diesen Teil des Gesundheitswesens aufrecht erhalten zu können, auf diese Probleme aufmerksam machen“, sagt der Sprecher des Bayerischen Apothekerverbandes Oberallgäu Arndt Botzenhardt. Die Apotheken haben im November einen bundesweiten „Protestmonat“ ausgerufen.

Kritik an Scheinapotheken - "Wir müssen direkt am Kunden sein"

Das seit elf Jahren gleichbleibende Honorar stellt eins der Probleme dar. Trotz der Inflation wurde keine Anpassung des Apothekergehalts vollzogen, schildert Botzenhardt. Laut Apotheker sollen ebenso die Pläne für „Scheinapotheken“ gestrichen werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant die Gründung mehrerer Scheinapotheken. Diese hätten jedoch keine Apotheker vor Ort, sondern schalten bei Bedarf einen Spezialisten hinzu. „Apotheker braucht es direkt am Kunden“, meint Botzenhardt. Diese Art von Apotheken übernehmen darüber hinaus keinen Notdienst und bieten keine Rezepturen an. „Ich sehe eine Benachteiligung für Kunden, die in eine Scheinapotheke gehen“. (Lesen Sie hier: "Jetzt sind auch wir einmal dran" - Streik der Oberallgäuer Apotheker im Juni)

Sogar bei Formfehlern von Ärzten verweigern Kassen Rückzahlungen

Zusätzlich fehlt die Unterstützung bei dem Umgang mit der aktuellen Lieferengpasskrise, kritisieren die Apotheker. Die aufwendige Recherche neuer Beschaffungswege, sowie die Kosten für vergrößerte Warenlager werden aktuell nicht finanziell ausgeglichen, bemängelt Botzenhardt. „Rechnen Sie die 50 Cent der Pauschale, die uns als Unterstützung zusteht, in Arbeitszeit um. Apotheker werden demnach nicht so gut bezahlt wie Automechaniker“. Dazu verweigerten die Kassen seit Jahrzehnten immer wieder Zahlungen an die Apotheke für bereits abgegebenen Medikamente. Das passiere laut Botzenhardt sogar dann, wenn es sich um Formfehler des Arztes handelt, die nicht von der Apotheke erkannt worden sind. „Die Zahlen sind teilweise vierstellig“, berichtet der Kreissprecher der Apotheker.

Lauterbach verweigere seit Beginn des Jahres konstruktive Gespräche mit gewählten Vertretern des Berufsstandes, kritisiert Botzzenhardt. Ziel des Protestes ist die Konfrontation mit den Problemen, um weitere Rückgänge der Apotheken zu verhindern. (Auch interessant: Vorsorgeuntersuchungen in Apotheken? Ärzte empört über Lauterbach-Vorstoß)

Streiktag am Mittwoch, 22. November - Apotheken im Oberallgäu bleiben zu

Die Proteste erstrecken sich über den ganzen November. Seit dem 8. November setzen sich die Beteiligten und ihre Unterstützer jeden Mittwoch für die Forderungen ein. Abwechselnd wird eine Region repräsentiert, wobei dort alle die Möglichkeit haben, die Apotheken zu unterstützen.

In dieser Woche ist Süddeutschland an der Reihe, in Stuttgart ist eine Kundgebung geplant. Auch die Oberallgäuer Apotheken sind dort vertreten, deshalb bleiben am Mittwoch, 22. November, die Apotheken zu.

Die Notdienstversorgung steht an diesen Tagen dennoch zur Verfügung, betonen die Apotheker. Die aktuellen Notdienstapotheken werden unter anderem täglich auf der Serviceseite des Allgäuer Anzeigeblattes veröffentlicht und können an den Streiktagen dementsprechend genutzt werden.

